Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

15 Minuten Nasdaq-Absturz – und dann dreht der Markt plötzlich komplett nach oben! Was zunächst nach einer Fortsetzung der jüngsten Abwärtsbewegung aussieht, entwickelt sich zu einem spektakulären Turnaround Tuesday. Der Nasdaq fällt zur US-Börseneröffnung mit voller Wucht, erreicht den Schlusskurs vom Freitag und startet von dort eine massive Gegenbewegung. Innerhalb kürzester Zeit entsteht ein klassisches V-Reversal. Doch woran können Trader einen solchen Richtungswechsel erkennen? Und wie lässt sich die enorme Volatilität für das eigene Trading nutzen?

Im heutigen Trader Circle bei WH SelfInvest analysiert Heiko Behrendt die aktuelle Marktsituation im Nasdaq und zeigt, welche Unterstützungen, Widerstände und Kursmarken entscheidend sind. Besonders spannend ist die Entwicklung der großen US-Technologieaktien: Während Nvidia deutlich unter Druck gerät, legt Apple kräftig zu. Diese gegenläufigen Bewegungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit im Nasdaq. Im Live-Trading stehen deshalb nicht nur mögliche Short-Einstiege im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, wann ein bestehender Abwärtstrend endet und die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen.

Besonders lehrreich wird es, als ein Short-Trade gegen Heiko läuft und schließlich mit 400 Euro Verlust beendet wird. Statt den Verlust auszublenden, erklärt er Schritt für Schritt, wie er seine Positionen aufbaut, das Risiko begrenzt und versucht, einen ungünstigen Einstieg durch gezieltes Positionsmanagement zu verbessern. Doch der Nasdaq steigt weiter und erzwingt den Ausstieg. Warum ist es manchmal besser, einen Verlust konsequent zu akzeptieren, statt auf eine erneute Trendwende zu hoffen? Und weshalb sollte man gerade nach einem Verlust nicht sofort versuchen, das Geld zurückzugewinnen?

Darüber hinaus vergleicht Heiko das prozyklische mit dem antizyklischen Trading und erklärt die jeweiligen Chancen und Risiken anhand konkreter Chartbeispiele. Es geht um Breakout-Trades, Rücksetzer, Box-Setups, Stop-Loss-Management und die Bedeutung einer klaren Handelsstrategie. Auch der praktische Einsatz von Footprint-Charts, Orderflow, Volume Profile und den automatischen Orderfunktionen im NanoTrader wird diskutiert. Eine Live-Trading-Session, die zeigt, dass erfolgreiches Trading nicht bedeutet, immer richtigzuliegen, sondern auch in extremen Marktphasen diszipliniert zu handeln, Verluste zu begrenzen und neue Chancen rechtzeitig zu erkennen.

Der nächste Trader´s Circle wird am Donnerstag stattfinden.

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Risikohinweis

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