Silberpreis fällt unter 23 Dollar - tiefster Stand seit Mitte Oktober

New York Fed US Haushaltsbericht und Kommentare von Fed Waller

Heute im Fokus

Airbus erhält Großauftrag von Eva Air. Airbnb muss in Italien Millionen an den Fiskus abtreten. RATIONAL im 3. Quartal mit weniger Umsatz und Gewinn. Outokumpu mit Umstrukturierung - Standorte in Deutschland werden geschlossen. Engie stockt Jahresziele auf. Primark-Mutter AB Foods erhöht Aktienrückkäufe. AT&S stellt Substrate für AMD her. Analysten sprechen Kaufempfehlungen für SCHOTT Pharma-Aktie aus.