📣 SP500 steigt leicht vor dem US-VPI

Die Veröffentlichung der US-VPI-Daten für März wird wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor für die nächste FOMC-Zinsentscheidung sein. Sollte die Inflation deutlich sinken und die Fed eine Verbesserung der Dienstleistungsinflation feststellen, könnte eine Pause im Zinserhöhungszyklus bevorstehen. Auf der anderen Seite bleibt der Arbeitsmarkt stabil, was Anlass zu einer weiteren Erhöhung gibt. Was Sie von der heutigen VPI-Veröffentlichung erwarten können:

Warum sollte die Inflation sinken?

Der Markt erwartet, dass der Gesamt-VPI auf 5,2% im Jahresvergleich sinkt, der Kern-VPI jedoch auf 5,6% im Jahresvergleich beschleunigt. Sollte dies bestätigt werden, wäre dies das erste Mal seit Ende 2020, dass der Gesamt-VPI unter den Kern fällt

Der Rückgang der Inflation kann auf Basiseffekte zurückgeführt werden – die Inflation stieg vor einem Jahr weiter an, hauptsächlich aufgrund der hohen Kraftstoffpreise, da Öl damals noch über 100 USD pro Barrel gehandelt wurde

Die Lebensmittelpreise, insbesondere die Getreidepreise, waren auf einem extrem hohen Niveau, während die Preise für Düngemittel die höchsten in der Geschichte waren. Derzeit sind die Lebensmittelpreise niedriger, was einen Rückgang der Inflation unterstützen sollte

Das Lohnwachstum hat sich laut NFP-Bericht verlangsamt, bleibt aber auf einem Niveau, das nicht mit einer Inflation von 2% vereinbar ist

Es wird erwartet, dass der US-VPI insgesamt unter die Kernanzeige fallen wird, aber beide Kennzahlen bleiben deutlich ĂĽber dem Inflationsziel. Quelle: Macrobond, XTB

Warum könnte es eine Überraschung auf der anderen Seite geben?

Es wird erwartet, dass sich die Kerninflation erstmals seit September 2022 beschleunigt. Höhere Arbeitskosten sowie erhöhte Energiepreise werden weiterhin auf die Endpreise weitergegeben

Die Autopreise stoppten einen steilen RĂĽckgang im Jahresvergleich und begannen von Monat zu Monat zu steigen

Die Kraftstoffpreise sind im Jahresvergleich niedriger, erholen sich aber seit Anfang 2023. DarĂĽber hinaus hat WTI nach der jĂĽngsten Entscheidung der OPEC+, die Produktion zu drosseln, seinen Weg zu ĂĽber 80 USD pro Barrel gefunden

Die Inflation im Dienstleistungssektor beschleunigt sich weiter, angetrieben durch das Lohnwachstum

Auch Kosten fĂĽr Immobilienmarktdienstleistungen steigen

Die Inflation der Dienstleistungen ohne Unterkünfte wird voraussichtlich zurückgehen, aber die in der obigen Grafik dargestellte Korrelation ist nicht mehr so ​​stark wie früher. Quelle: Macrobond, XTB

US500

Der heutige Inflationswert dürfte für die Fed entscheidend sein, wenn es darum geht, den Zinserhöhungszyklus im Mai zu beenden (oder auch nicht). Sollte die Inflation mit einem niedriger als erwarteten Wert überraschen, könnte sich der SP500/US500 auf einen Ausbruch über die jüngsten lokalen Höchststände einstellen. Allerdings sollte man bedenken, dass auch andere Ereignisse, wie das heutige FOMC-Protokoll oder der am Freitag beginnende Gewinnbericht der Wall Street, Auswirkungen auf die Aktienindizes der Wall Street haben können.

Der S&P500 wird in der Nähe der wichtigsten Widerstandszone gehandelt, die zwischen einem 50%-Retracement der im letzten Jahr eingeleiteten Abwärtsbewegung und einer Marke von 4.200 Punkten liegt. Die Volatilität ist begrenzt und die US-Renditen stiegen wieder an, was auf eine mögliche Umkehr hindeutet. Der US500 wird jedoch in den kommenden Stunden und Tagen auch anfällig für andere Ereignisse sein, wie die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls oder die US-Bankerträge. Quelle: xStation5

Â

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB ĂĽber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Ăśberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.