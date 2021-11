Tagesrückblick: Fed kündigt Tapering an, Wall Street auf Rekordhochs

Federal Reserve kündigt Reduzierung der Asset-Käufe an

Wall Street-Indizes erreichen Rekordhochs

DE30 bei 16.000 Punkten

Öl fällt nach Lageraufbau

USD schwächelt, Kryptowährungen steigen

Die Indizes notierten während des europäischen Handels flach, da der Fokus auf der heutigen Entscheidung des FOMC lag. Die Federal Reserve kündigte schließlich die Entscheidung an, mit dem Tapering zu beginnen. Die Kürzungen werden in einem Tempo von 15 Mrd. USD pro Monat erfolgen und im November beginnen. Ein solches Tempo des Tapering war mehr oder weniger erwartet worden, sodass an den Aktienmärkten keine größeren negativen Reaktionen zu beobachten waren. Im Gegenteil, die Indizes an der Wall Street erreichten neue Allzeithochs, als Powell auf der Pressekonferenz versicherte, dass Zinserhöhungen vorerst vom Tisch seien. Der US-Dollar wertete ab, doch reichte dies nicht aus, um dem Goldpreis zu ermöglichen, sich von den Verlusten des Vortages zu erholen. Sowohl Silber als auch Gold wurden im Laufe des Tages niedriger gehandelt.

Die Fed-Sitzung war zwar definitiv das wichtigste, aber nicht das einzige nennenswerte makroökonomische Ereignis in den USA. Die ADP-Beschäftigungsdaten für Oktober übertrafen die Erwartungen und zeigten einen Zuwachs von mehr als 500.000 Arbeitsplätzen, was die Erwartungen für die Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag (13:30 Uhr) schürt. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor stieg im Oktober auf den höchsten Stand seit 1997. Der USD und die Indizes reagierten jedoch gedämpft auf die Daten.

Der Ölpreis gab nach einem Anstieg der US-Ölvorräte nach. WTI und Brent fielen einen Tag vor dem für Donnerstag angesetzten OPEC+-Treffen auf einwöchige Tiefs. Die Ölproduzenten werden entscheiden, ob sie die derzeitige Förderpolitik beibehalten oder die Produktion schneller zurückfahren. Viele OPEC+-Mitglieder zögern, eine Produktionssteigerung zu unterstützen.

Auch Kryptowährungen legten im Anschluss an die FOMC-Sitzung zu. Bitcoin sprang wieder über 63.000 USD, während Ethereum ein neues Allzeithoch bei 4.660 USD erreichte.

Der Nasdaq 100 (US100) erholte sich während Powells Pressekonferenz und durchbrach zum ersten Mal in der Geschichte die 16.000-Punkte-Marke. Die Märkte begrüßten das moderate Tempo des Tapering und die eher zurückhaltende Zinsprognose. Quelle: xStation 5



