Tagesrückblick: FOMC konnte die Märkte nicht überraschen

Fed lässt Zinsen unverändert

Wall Street bewegt sich nach oben

Boeing senkt 787-Produktion

Trump droht großen Tech-Firmen

Schwebende Hausverkäufe über den Erwartungen

Gold und Silber wieder im Aufwind

Der Zinsentscheid des FOMC war das Hauptereignis des Tages. Die US-Notenbank ließ die Zinsen unverändert und beschloss, die Devisenswap-Vereinbarungen bis zum Ende des 1. Quartals 2021 zu verlängern. Die US-Notenbank sagte, dass das Virus weiterhin ein erhebliches kurzfristiges Risiko für die Wirtschaft darstelle und dass sie weiterhin alle ihre Instrumente einsetzen werde, falls erforderlich. Im Großen und Ganzen erwiesen sich weder die Entscheidung noch die Pressekonferenz als ein marktbewegendes Ereignis, da Powell an der vorherigen Darstellung festhielt.

Abgesehen von dem FOMC-Zinsentscheid waren für heute keine marktbewegenden Veröffentlichungen geplant. Die Daten zu den schwebenden Hausverkäufen in den USA für Juni lagen leicht über den Erwartungen.

Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen zeigten einen massiven Rückgang. Die Ölpreise waren jedoch nach der Veröffentlichung nicht nachgefragt, da andere Komponenten des DOE-Berichts nicht allzu optimistisch waren. Dennoch wurde das Rohöl heute höher gehandelt. Gold und Silber profitierten davon, dass die Fed an ihrer dovischen Haltung festhielt, und holten einige der jüngsten Verluste wieder auf. Auch die Industriemetalle legen heute zu.

Die europäischen Aktienindizes beendeten die heutige Sitzung überwiegend tiefer. Die Aktien bewegten sich während des größten Teils der Sitzung seitwärts, da die Anleger die Entscheidung des FOMC abwarteten. Die Aktien aus Spanien hinkten hinterher, während die Aktien aus Russland outperformten. Die US-Indizes begannen die Sitzung mit kleinen bullischen Kurslücken. Die Tech-Werte erlebten einen Rückzug, nachdem Donald Trump damit drohte, die Tech-Riesen mit Executive Orders ins Visier zu nehmen, sollte der Kongress „keine Fairness" zeigen. Dennoch war der Rückgang nur vorübergehend und die Indizes erreichten während der Pressekonferenz von Powell neue Tageshochs.

Boeing meldete einen massiven Verlust und geringere Einnahmen als erwartet. Abgesehen davon beschloss der US-Flugzeughersteller, die Produktionsrate von 787-Jets weiter zu senken und das Rückkaufprogramm zu beenden.



