Tesla Aktienanalyse: Einbruch bei Gewinn und Marge. Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik





Die Tesla, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Solarmodulen spezialisiert hat. Es wurde im Jahr 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet und nach dem berühmten Elektrotechniker und Physiker Nikola Tesla benannt. Elon Musk als Unternehmenslenker ist demnach nicht der Gründer, aber hat maßgeblichen Einfluss auf alle Entwicklungen des Unternehmens.





Die Marke Tesla hat seit ihrer Gründung ein großes Interesse an der Erneuerung und Verbesserung der Automobilindustrie geweckt. Ihre Fahrzeuge, die auf einer komplett elektrischen Plattform basieren, sind umweltfreundlicher und effizienter als herkömmliche Benzinfahrzeuge. Mit dem Ziel, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu reduzieren und eine sauberere Zukunft zu gestalten, hat Tesla viele innovative Technologien und Lösungen in seinen Produkten eingeführt.





Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und betreibt Produktionsstätten in verschiedenen Ländern, darunter die USA, China und Deutschland. Zu den bekanntesten Produkten von Tesla gehören das Model S, das Model X, das Model 3 und das Model Y, die alle komplett elektrisch betrieben werden. Darüber hinaus bietet Tesla auch Energiespeicherprodukte wie die Powerwall und Powerpack an, die zur Speicherung von Solarenergie und als Backup-Systeme verwendet werden können.





Tesla hat in der Vergangenheit sowohl positive als auch negative Schlagzeilen gemacht. Das Unternehmen hat seine Produkte mit zahlreichen Auszeichnungen und Anerkennungen ausgezeichnet und hat eine loyale Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen. Tesla hat jedoch auch mit Herausforderungen bei der Produktion und der Erreichung von Gewinnspannen zu kämpfen gehabt, was zu Schwankungen im Aktienkurs und zur Kritik einiger Investoren geführt hat. Genau dies war auch das Kernthema bei den aktuellen Quartalszahlen. Hierbei kam es erneut zu einem Umsatzrekord, aber diesmal auch zu einem Rückgang der Gewinne.





Hintergrund ist eine regelrechte „Rabattschlacht“ der Elektroautobauer, die Elon Musk mit Tesla initiierte. Allein in den USA kam es zu sechs Preissenkungen, die sich direkt auf die Margen auswirkten. Zwar verdient Tesla weiterhin Geld, doch die Margen fielen unter das empfindliche Level von 20 Prozent. Entsprechend schwach skizziert sich heute der Aktienkurs, den wir mit dem Freestoxx-Tool für Sie aktuell analysieren.





Das Video zur Tesla Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Tesla das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





