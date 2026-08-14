Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Warum verlieren so viele Trader Geld, obwohl sie Charts analysieren, Einstiege suchen und Stop-Loss-Marken setzen? Die Antwort liegt häufig nicht in der nächsten Strategie oder dem nächsten Indikator, sondern in der Art, wie Entscheidungen am Markt getroffen werden. Genau hier setzt unsere neue Webinarreihe „Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader“ an. Gemeinsam mit Vollzeittrader Marcus Klebe gehen wir der Frage nach, was langfristig erfolgreiches Trading tatsächlich ausmacht – und übertragen diese Prinzipien anschließend direkt auf die aktuellen Märkte.

Jede Ausgabe beginnt mit rund 15 Minuten kompakter Trading-Ausbildung. Themen wie Marktlogik, Risikomanagement, Trading-Psychologie, Szenarioanalyse, Geduld oder die professionelle Vorbereitung eines Trades stehen dabei im Mittelpunkt. Anschließend folgt der entscheidende Praxisteil: Wie lässt sich das Gelernte heute konkret in Gold, DAX, Bitcoin, EUR/USD oder anderen Märkten anwenden? Marcus Klebe analysiert die aktuelle Marktsituation live und zeigt, welche Szenarien sich ergeben, wo Chancen und Risiken liegen – und warum manchmal auch kein Trade der beste Trade sein kann.

Dabei geht es nicht um theoretisches Lehrbuchwissen. Marcus Klebe blickt auf mehr als 27 Jahre tägliche Erfahrung als Vollzeittrader zurück. In der neuen Webinarserie teilt er Denkweisen, Erkenntnisse und Lektionen aus dem realen Börsenalltag. Warum sind gute Einstiege noch lange keine guten Trades? Warum kaufen viele Trader zu früh? Weshalb wird man immer wieder ausgestoppt? Warum ist der Gedanke „Der Markt muss doch drehen“ so gefährlich? Und weshalb denken professionelle Trader eher in Szenarien als in Prognosen? Genau diese Fragen bilden den roten Faden der zwölfteiligen Reihe.

Den Auftakt macht eines der zentralsten Themen überhaupt: „Warum 90 % der Trader Geld verlieren“. In den folgenden Ausgaben geht es unter anderem um die drei Entscheidungen vor jedem Trade, den richtigen Umgang mit Stop-Loss und Risiko, das Handeln von Trends sowie die Bedeutung von Timing und Geduld. In der finalen Folge werden die wichtigsten Bausteine schließlich zum persönlichen Trading-Kompass zusammengeführt: Marktphase, Szenario, Risiko, Timing und Geduld.

Das Besondere: Jede Folge steht für sich, sodass Sie jederzeit in die Webinarserie einsteigen können. Gleichzeitig bauen die Themen logisch aufeinander auf und vermitteln Schritt für Schritt die Denkweise professioneller Trader. Jede Ausgabe endet zudem mit einer offenen Fragerunde, in der Marcus Klebe individuelle Fragen beantwortet und aktuelle Marktsituationen gemeinsam mit den Teilnehmern analysiert.

Trading verstehen. Märkte live erleben. Bessere Entscheidungen treffen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in der neuen Webinarreihe „Trading Kompass“ und begleiten Sie Marcus Klebe durch 12 Prinzipien, die Ihren Blick auf Trading nachhaltig verändern können.

Jetzt kostenfrei anmelden und beim nächsten Trading Kompass live dabei sein!

Los geht´s am 19.08.26 um 18:00 Uhr

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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