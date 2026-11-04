Trading wie die Profis: Was erfolgreiche Trader VOR dem Börsenstart machen – heute LIVE um 18:00 Uhr!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Während viele Privatanleger morgens direkt auf den DAX-Chart schauen und nach dem nächsten Einstieg suchen, haben professionelle Trader ihren Handelstag längst vorbereitet. Sie kennen die wichtigsten Kursmarken, haben mögliche Marktszenarien durchgespielt und wissen bereits vor der ersten Order, worauf sie achten müssen. Doch was genau unterscheidet die tägliche Routine eines Profis vom spontanen Trading vieler Privatanleger? Und wie lässt sich diese Vorbereitung auch mit begrenztem Zeitaufwand umsetzen?

Genau darum geht es heute um 18:00 Uhr im siebten Teil der kostenlosen Webinarserie „Trading Kompass“ mit Profi-Trader Marcus Klebe. Unter dem Titel „Wie die Profis ihren Handelstag vorbereiten“ steht eine der wichtigsten Grundlagen für strukturiertes und diszipliniertes Trading im Mittelpunkt. Denn erfolgreiche Handelsentscheidungen beginnen nicht erst mit dem Einstieg in den Markt, sondern lange davor. Wer gut vorbereitet ist, kann Chancen gezielter erkennen, Risiken besser einschätzen und typische Fehler durch hektische Entscheidungen vermeiden.

Welche Kurszonen sind heute entscheidend? Welche Wirtschaftsdaten könnten für Bewegung sorgen? Und was passiert, wenn der Markt ganz anders eröffnet als erwartet? Eine professionelle Trading-Vorbereitung beschäftigt sich nicht mit der perfekten Vorhersage, sondern mit klaren Szenarien und konkreten Handlungsplänen. Erfahren Sie, warum eine strukturierte Morgenroutine, die Analyse wichtiger Unterstützungen und Widerstände sowie ein durchdachtes Risikomanagement den Unterschied machen können. Statt jedem Kurssprung hinterherzulaufen, lernen Sie, den Handelstag mit einem klaren Plan anzugehen.

Heute, Mittwoch, 4. November, um 18:00 Uhr geht es LIVE los! Seien Sie beim siebten Teil von „Trading Kompass“ kostenlos dabei und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an Marcus Klebe zu stellen. Entdecken Sie, wie Sie Ihre eigene Trading-Routine verbessern, wichtige Marktbewegungen gezielter einordnen und mit mehr Struktur und Disziplin handeln können. Denn an der Börse entscheidet nicht nur, welchen Trade Sie machen – sondern auch, wie gut Sie darauf vorbereitet sind!

Jetzt kostenlos anmelden und heute um 18:00 Uhr LIVE dabei sein!

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.