Unsichere Zeiten für den DAX

Autor/in: Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Der europäische Markt hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Die Herabstufung des US-Sicherheitsratings von AAA auf AA+ ließ den DAX40-Future (EUREX: FDAX) fallen, da Trader der Sicherheit den Vorzug gaben, während die Zinserhöhung der BoE als Erinnerung daran diente, dass die Zentralbanken aufgrund der hohen Inflation weiterhin die Zinsen erhöhen.

Die makroökonomischen Daten in Europa deuten weiterhin auf eine Rezession hin: Der HCOB-PMI für den Dienstleistungssektor fiel von 52 auf 50,9 und lag damit unter der Prognose von 51,1. Obwohl sich Europa noch im Expansionsbereich befindet, hat der gestrige Rückgang die Wirtschaft an den Rand einer Kontraktion gebracht. Die Einzelhandelsumsätze werden in diesem Monat voraussichtlich um 1,7 % zurückgehen, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 2,9 % im Vormonat darstellt. Dieser Wert liegt jedoch immer noch weit unter dem für eine Erholung der europäischen Wirtschaft erforderlichen Nachfrageniveau.

Technische Analyse

Der Hauptwiderstand bei 16.580 hat gehalten und den Aufwärtstrend des DAX40-Future umgekehrt. Seitdem der Kurs unter den 50-Tage-Durchschnitt gefallen ist, hat die Abwärtsdynamik bei 15.878 Unterstützung gefunden und das 78,60 %-Fibonacci-Retracement unterschritten. Ein Ausbruch aus dem Golden Ratio könnte den Index-Future dazu ermutigen, den Hauptwiderstand bei 16.580 erneut zu testen und den Abwärtstrend zu durchbrechen.

Nachfragebeschränkungen könnten jedoch einen Pullback in Richtung der Unterstützung bei 15.878 begünstigen, sollte das aktuelle Kursniveau nicht halten. Ein Durchbruch dieser Unterstützung könnte ein Abwärtsmomentum in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 15.650 fördern, die für die Fortsetzung des Abwärtstrends entscheidend sein könnte.

Zusammenfassung

Der DAX40-Future steht unter Abwärtsdruck aufgrund der schlechten makroökonomischen Daten in Europa. Die Einzelhandelsumsätze könnten einen Anstieg in Richtung des Hauptwiderstands bei 16.580 unterstützen, wenn sie den Prognosen entsprechen. Nachfragebeschränkungen könnten jedoch einen Pullback zur Unterstützung bei 15.878 begünstigen, was den Weg zur Hauptunterstützung bei 15.647 ebnen könnte.

Quellen: TradingView, Morningstar, CNBC

