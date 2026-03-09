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Uranium Energy (UEC) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht.

14.04.26 13:03 Uhr

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Hecla Mining Co.
16,74 EUR 0,35 EUR 2,10%
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In diesem Webinar zeigt David Pieper, warum der Verkauf von Short Puts zu den einfachsten und zugleich spannendsten Stillhalterstrategien gehört. Zu Beginn erklärt er kompakt den grundlegenden Vorteil dieser Vorgehensweise: Warum Optionen auf der Unterseite häufig zu teuer bewertet sind, wie daraus ein statistischer Vorteil entstehen kann und weshalb viele Trader gezielt auf diesen Effekt setzen.

Im zweiten Teil wird ein Trade aus dem letzten Webinar detailliert besprochen. Dabei geht es um einen Short Put auf Hecla Mining Company, der erfolgreich umgesetzt wurde. Anhand dieses Beispiels wird gezeigt, warum ein früher Ausstieg bei 60 bis 70 Prozent Gewinn sinnvoll sein kann und wie sich dadurch die Kapitalrendite deutlich steigern lässt. Zusätzlich wird erklärt, warum aktives Management bei Optionen oft wichtiger ist als das Halten bis zum Verfall.

Anschließend wird im Easy Screener live nach einem neuen Setup gesucht. Für das aktuelle Webinar fiel die Wahl auf Uranium Energy Corp., einen Titel aus dem Uran-Sektor mit attraktiver Prämienrendite. Ergänzend beantwortet David praxisnahe Fragen zu Themen wie Laufzeiten, Earnings, Dividenden, Andienung und dem Rollen von Positionen. Eine kompakte Session für alle, die Optionen strukturierter und praxisnäher einsetzen möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein:

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


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Analysen zu Hecla Mining Co.

DatumRatingAnalyst
17.05.2019Hecla Mining UnderperformBMO Capital Markets
10.05.2019Hecla Mining NeutralCantor Fitzgerald
01.03.2019Hecla Mining NeutralB. Riley FBR
08.01.2019Hecla Mining BuyCanaccord Adams
11.10.2018Hecla Mining SellCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Hecla Mining BuyCanaccord Adams
30.11.2017Hecla Mining BuyB. Riley FBR, Inc.
17.11.2017Hecla Mining Market PerformBMO Capital Markets
24.02.2017Hecla Mining Market PerformBMO Capital Markets
06.09.2016Hecla Mining BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
10.05.2019Hecla Mining NeutralCantor Fitzgerald
01.03.2019Hecla Mining NeutralB. Riley FBR
20.07.2016Hecla Mining Mkt PerformFBR Capital
31.05.2016Hecla Mining Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Hecla Mining Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Hecla Mining UnderperformBMO Capital Markets
11.10.2018Hecla Mining SellCanaccord Adams
04.08.2005Update Hecla Mining Co.: Sector UnderperformCIBC World Markets

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