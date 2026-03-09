Uranium Energy (UEC) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht.

In diesem Webinar zeigt David Pieper, warum der Verkauf von Short Puts zu den einfachsten und zugleich spannendsten Stillhalterstrategien gehört. Zu Beginn erklärt er kompakt den grundlegenden Vorteil dieser Vorgehensweise: Warum Optionen auf der Unterseite häufig zu teuer bewertet sind, wie daraus ein statistischer Vorteil entstehen kann und weshalb viele Trader gezielt auf diesen Effekt setzen.

Im zweiten Teil wird ein Trade aus dem letzten Webinar detailliert besprochen. Dabei geht es um einen Short Put auf Hecla Mining Company, der erfolgreich umgesetzt wurde. Anhand dieses Beispiels wird gezeigt, warum ein früher Ausstieg bei 60 bis 70 Prozent Gewinn sinnvoll sein kann und wie sich dadurch die Kapitalrendite deutlich steigern lässt. Zusätzlich wird erklärt, warum aktives Management bei Optionen oft wichtiger ist als das Halten bis zum Verfall.

Anschließend wird im Easy Screener live nach einem neuen Setup gesucht. Für das aktuelle Webinar fiel die Wahl auf Uranium Energy Corp., einen Titel aus dem Uran-Sektor mit attraktiver Prämienrendite. Ergänzend beantwortet David praxisnahe Fragen zu Themen wie Laufzeiten, Earnings, Dividenden, Andienung und dem Rollen von Positionen. Eine kompakte Session für alle, die Optionen strukturierter und praxisnäher einsetzen möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



