US-Midterms: Trump verliert den Kongress – was bedeutet das für DAX & Nasdaq? Heute 15 Uhr LIVE!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Politischer Paukenschlag in den USA! Die Demokraten haben bei den US-Midterm-Wahlen überraschend deutlich zugelegt und sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit erobert. Für US-Präsident Donald Trump bedeutet das einen erheblichen Machtverlust – und für die Finanzmärkte eine neue Phase politischer Unsicherheit. Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: US-Aktienfutures gerieten zunächst unter Druck, während Anleger die möglichen Folgen für Steuern, Handelspolitik und die Regulierung von Technologieunternehmen neu bewerten. Droht jetzt der nächste Ausverkauf oder eröffnet der politische Machtwechsel sogar neue Kaufchancen?

Besonders spannend ist die Ausgangslage an den Aktienmärkten. Der Nasdaq 100 steht nach der jüngsten Korrektur ohnehin unter Druck, die psychologisch wichtige Marke von 28.000 Punkten bleibt umkämpft. Gleichzeitig versucht der DAX, seine Erholung zu verteidigen. Hinzu kommen die nervöse US-Berichtssaison, hohe Bewertungen im KI-Sektor und neue Unsicherheiten über Trumps wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum. Welche Auswirkungen hat der Wahlausgang auf die Wall Street? Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend und welche Trading-Chancen entstehen daraus? Genau diese Fragen stehen heute im Mittelpunkt unseres Trader's Circle Spezial.

🔴 HEUTE, Mittwoch, 4. November, um 15:00 Uhr: Trader's Circle Spezial – LIVE und kostenlos! Gemeinsam mit Heiko und Andreas analysieren wir die Ergebnisse der US-Midterms, bewerten die ersten Marktreaktionen und zeigen konkrete Trading-Szenarien für DAX und Nasdaq. Dabei blicken wir auf die entscheidenden Unterstützungen und Widerstände sowie mögliche Long- und Short-Setups zum US-Handelsstart. Nutzen Sie die Gelegenheit, direkt nach dieser richtungsweisenden Wahl mit uns auf die Märkte zu schauen!

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Risikohinweis

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CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



