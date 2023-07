US-NFP: Hat der Euro Grund zur Sorge? 

Die EURUSD-Paarung überstand den Donnerstagshandel mit einem leichten Plus von 31 Basispunkten, trotz eines starken Ausverkaufs, der durch einen robusten US-Arbeitsmarkt ausgelöst wurde. Die ADP-Beschäftigungszahlen stiegen von 267.000 im Mai auf 497.000 an. Dies versetzte den Markt in einen Schockzustand, da die Zahlen weit über den Erwartungen von 228.000 lagen. Darüber hinaus sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Monatsvergleich, was auf eine weitere Stärke des US-Arbeitsmarktes hindeutet, da die Arbeitslosigkeit leicht zurückging.

Trader haben eine 90 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Juni eingepreist, was den USD stützt. Die unzweifelhaft hawkishe Haltung der (Europäischen Zentralbank) EZB hat jedoch dazu geführt, dass der EUR den Aufwärtstrend des USD konterkariert, auch wenn er hier und da ins Stocken gerät.

Technische Analyse

Das Währungspaar EURUSD begann in der vergangenen Woche einen Abwärtstrend, als der Kurs unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt fiel. Es bildete sich ein absteigendes Dreieck mit einer flachen Basisunterstützung bei 1,08392, während sich Widerstand bei 1,09020 bildete, nachdem das Paar die Widerstandstrendlinie des absteigenden Dreiecks durchbrach.

Die Ablehnung des Widerstands des absteigenden Dreiecks könnte weitere Abwärtsmöglichkeiten eröffnen, wenn das rückläufige Volumen zunimmt. Bleibt der Widerstand bestehen, könnten die Bären versuchen, den Kurs bis auf 1,08392 zu drücken.

Sollten die US-Arbeitsmarktdaten jedoch Anzeichen von Schwäche zeigen, könnten die Bullen wieder Fuß fassen und die Paarung in Richtung des nächsten wichtigen Aufwärtstrends bei 1,09020 treiben.

Zusammenfassung

Das Währungspaar EURUSD wird wahrscheinlich weiter unter Abwärtsdruck geraten, sollten die Nonfarm Payrolls positiv überraschen, so dass der Wert von 1,08392 ein wahrscheinliches Ziel darstellt. Umgekehrt könnte die Marke von 1,09020 erreicht werden, wenn sich der Arbeitsmarkt abkühlt.

