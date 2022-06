?US500 fällt vor US-Eröffnung um 1%

Die Saison der Kürzung der Gewinnerwartungen an der Wall Street beginnt. Gerade in letzter Zeit hat Walmart viel Unsicherheit gezeigt, während kleinere Einzelhandelsketten einen positiven Ausblick gezeigt haben. Auf der anderen Seite hat Target (TGT.US) heute seine Margenaussichten für die nächsten Quartale unter Berufung auf größere Probleme mit überschüssigen Lagerbeständen und Transportkosten gesenkt. Als Reaktion auf diese Nachricht verliert die Aktie des Unternehmens im vorbörslichen Handel bis zu 8%. Walmart-Aktien sind um etwa 4% gefallen.

Ziel ist es, auf den sogenannten Bullwhip-Effekt hinzuweisen. Zuvor führte die sehr hohe Nachfrage zu einem deutlichen Anstieg der Bestellungen auf allen Ebenen der Lieferkette. Jetzt, bei schwächelnder Nachfrage, nimmt der Bullwhip-Effekt zu, je weiter man vom Verbraucher zum ersten Anbieter geht. Infolgedessen sehen wir einen starken Anstieg der Lagerbestände der Einzelhändler im Verhältnis zum Umsatz. Trotz der Erwartungen, dass es den Einzelhändlern im Abschwung recht gut geht, könnte ein deutlicher Rückgang der erwarteten Margen die Unternehmensgewinne belasten.

Der S&P 500 hat sich stark zurückgezogen, hält aber eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Andererseits wurde gestern die kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Quelle: xStation 5

Steigende Lagerbestände bei Einzelhändlern können zu einer deutlichen Verringerung der Margen führen. Quelle: Bloomberg, ZeroHedge

