USD: Rekordtief seit einem Jahr erreicht

Nach dem Durchbrechen der psychologischen Marke von 1,10000 hat das Währungspaar EURUSD seinen Aufwärtstrend unter dem Einfluss des wachsenden Appetits des Marktes auf risikoreiche Anlagen fortgesetzt. Das Paar befindet sich wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass der USD nach der Veröffentlichung schwacher US-Kerndaten ins Wanken geriet.

Die Inflation in den USA hat sich im Juni von 4 % auf 3 % abgekühlt, während der Dienstleistungssektor und das produzierende Gewerbe weiterhin Anzeichen einer gedämpften Aktivität zeigen. Zudem sank die Zahl der Erwerbstätigen außerhalb der Landwirtschaft im Juni von 306.000 auf 209.000, was darauf hindeutet, dass auch der Arbeitsmarkt in gewisser Weise unter den hohen Zinsen leidet. Wird der EUR weiterhin von den schwächeren Wirtschaftsdaten in den USA profitieren?

Technische Analyse

Das Währungspaar EURUSD hat seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen, nachdem es den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt überschritten und sich innerhalb eines aufsteigenden Kanals weiter nach oben entfernt hat. Die Bären konnten dem Verkaufsdruck nicht standhalten und bildeten flache Rücksetzer, während frühere Hochs mit Überzeugung durchbrochen wurden und neue Unterstützungsniveaus sowie ein Tassen- und Henkelmuster hinterließen.

Der Ausbruch über 1,10935 hinterließ ein Unterstützungsniveau, während ein im ersten Quartal 2022 gebildetes Hoch nun in den Fokus rückt und einen wichtigen Widerstand bei 1,13668 bietet. Sollte das zinsbullische Momentum ausbleiben, könnte der Wert von 1,13668 kurz- bis mittelfristig getestet werden, was durch die schwächeren US-Fundamentaldaten unterstützt wird.

Eine Trendwende könnte unmittelbar bevorstehen, da das Paar an den Extremen der überkauften Seite des Relative Strength Index und der oberen Trendlinie des aufwärts gerichteten Kanals gehandelt wird. Die Bären dürften den Wert von 1,10935 ins Visier nehmen, sollten sie sich entschließen, die Paarung zu drücken.

Zusammenfassung

US-Politiker haben die Möglichkeit einer Verlangsamung der Zinserhöhungen angedeutet, da die steilen Zinssätze ihre volle Wirkung entfalten. Im Gegensatz dazu ist die Europäische Zentralbank bestrebt, die Inflation zu senken, so dass weitere Zinserhöhungen auf der Tagesordnung stehen könnten. Eine politische Divergenz könnte den EUR auf Kosten des USD stützen, so dass die Marke von 1,13668 wahrscheinlich bleibt.

Quellen: U.S. Bureau of Labor Statistics, Statistisches Bundesamt, CME, Reuters, TradingView

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de