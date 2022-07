??USD wertet vor Inflationsdaten leicht ab

Die US-Inflationsdaten (VPI) für Juni werden heute um 14:30 Uhr veröffentlicht. Die Erwartungen deuten auf einen höheren Wert von 8,8% im Jahresvergleich hin (Vorwert: 8,6%). Im Gegenzug dürfte die Kerninflation leicht von 6,0% auf 5,7% im Jahresvergleich gefallen sein. Der heutige Bericht wird uns mehr Hinweise liefern, was von der Entscheidung der Federal Reserve im Juli zu erwarten ist. Es gab in letzter Zeit mehrere Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflation, aber es scheint, dass die Fed, um glaubwürdig zu bleiben, zeigen will, dass sie die Inflation bekämpfen wird, bis sie klare Anzeichen dafür sieht, dass der Preisdruck nachlässt.

Bei der Inflationsmessung kommt es vor allem auf die Kosten für Dienstleistungen an. Zusammen mit den steigenden Rohstoffpreisen und den Spannungen in der Versorgungskette steigen die Preise für fast alle Produkte stark an. Wie Sie sehen, ist der Beitrag der Waren in letzter Zeit leicht zurückgegangen, was auf den Rückgang der Rohstoffpreise zurückzuführen ist. Andererseits treibt die Energie die Inflation weiter in die Höhe, und es sieht nicht so aus, als würde sich diese Situation in nächster Zeit ändern. Quelle: Bloomberg

Die Inflationserwartungen sind recht ausgewogen. Die überwiegende Mehrheit der Analysten sieht die Inflation bei 8,8%, und die höchste Prognose liegt bei 8,9%. Die niedrigste liegt bei 8,1%. Daher könnte der Dollar an Wert gewinnen, wenn die Inflation die Marke von 9,0% durchbricht, was eine Anhebung der Zinssätze um 100 Basispunkte zur Folge haben könnte. Andererseits wäre eine geringere Anhebung um etwa 50 Basispunkte möglich, wenn die Inflation auf etwa 8% sinken würde, was derzeit unwahrscheinlich erscheint.

EURUSD wird rund 60 Pips über der Parität gehandelt. Die Spanne der größten Trendkorrektur in den letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass sich ein wichtiger Widerstand bei 1,0110 befindet. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste der Verbraucherpreisindex jedoch deutlich in Richtung der 8%-Marke fallen. Ein Durchbrechen der Parität wiederum könnte bei einer Inflationsrate von über 9% möglich sein. Quelle: xStation 5

