Volumenprofil: So erkennst du die Spuren der großen Spieler

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wo wurde im Markt wirklich gehandelt – und wo sind nur schnelle Kursbewegungen ohne echtes Interesse entstanden? In diesem Webinar geht es um das Volumenprofil und darum, wie Trader damit wichtige Preiszonen im Chart sichtbar machen können. Denn Volumen zeigt oft genau dort spannende Hinweise, wo klassische Kerzencharts nur einen Teil der Geschichte erzählen.

Pavel Horak von ATAS erklärt praxisnah, wie Volumenprofile entstehen, welche Rolle VPOC, Value Area, VAH und VAL spielen und warum diese Ebenen für Trader so interessant sein können. Besonders spannend wird es bei der Frage, wo große Marktteilnehmer Positionen aufbauen, verteidigen oder Liquidität abschöpfen.

Im Fokus stehen außerdem High Volume Nodes und Low Volume Nodes: Zonen mit besonders viel oder besonders wenig gehandeltem Volumen. Während High Volume Nodes häufig wie ein Magnet auf den Preis wirken können, entstehen an Low Volume Nodes oft interessante Reaktions- oder Umkehrbereiche.

Anhand aktueller Chartbeispiele zeigt Pavel, wie sich diese Informationen in der Praxis nutzen lassen – von der Analyse wichtiger Zonen bis hin zur Ableitung möglicher Trading-Setups. Ein spannender Einblick für alle, die den Markt nicht nur über den Kurs, sondern auch über das tatsächlich gehandelte Volumen besser verstehen möchten.



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Risikohinweis

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