🔼 Vor NFP: S&P 500-Future steigt um 0,6%

Solche SchlĂŒsselereignisse wie die FOMC- oder EZB-Entscheidungen liegen bereits hinter uns und konnten den Optimismus an den MĂ€rkten nicht weiter anheizen. DarĂŒber hinaus belasten die Probleme im Bankensektor weiterhin die Risikobereitschaft. Nun ist es an der Zeit fĂŒr das letzte wichtige Ereignis der Woche - die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten fĂŒr April!

Erwartungen

BeschÀftigungsÀnderung: 180.000 erwartet vs. 236.000 zuvor (ADP: +296.000)

Arbeitslosenquote: 3,6% erwartet vs. 3,5% zuvor

Lohnwachstum (jÀhrlich): 4,2% erwartet vs. 4,2% zuvor

Lohnwachstum (monatlich): 0,3% erwartet vs. 0,3% vorher

Es ist anzumerken, dass in letzter Zeit einige beunruhigende Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wurden. Die ErstantrĂ€ge auf ArbeitslosenunterstĂŒtzung klettern in Richtung 240.000, die JOLTS-Zahlen fielen deutlich unter 10 Millionen, wĂ€hrend die geplanten Entlassungen zunehmen. Die ISM-BeschĂ€ftigungs-Subindizes hatten in letzter Zeit zu kĂ€mpfen, aber der zusammengesetzte Index sowohl fĂŒr den Dienstleistungssektor als auch fĂŒr das verarbeitende Gewerbe liegt weiterhin ĂŒber der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine Expansion hindeutet. Die Erwartungen an eine Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes wurden durch den Anfang der Woche veröffentlichten ADP-Bericht verzerrt, da dieser deutlich ĂŒber den Erwartungen lag und einen Stellenzuwachs von fast 300.000 signalisierte. DarĂŒber hinaus ist anzumerken, dass der ADP-Bericht in den letzten Monaten niedrigere Werte als der NFP-Bericht ausweist.

Seit Anfang 2022 lag der ADP-BeschĂ€ftigungszuwachs nur selten ĂŒber dem vom NFP-Bericht signalisierten Wert. Quelle: Macrobond, XTB

Der zusammengesetzte ISM-BeschĂ€ftigungs-Subindex liegt weiterhin ĂŒber 50 Punkten, deutet aber nicht auf eine grĂ¶ĂŸere Expansion hin. Quelle: Macrobond, XTB

Das VerhĂ€ltnis zwischen den offenen Stellen und den ErstantrĂ€gen auf ArbeitslosenunterstĂŒtzung ist in letzter Zeit gesunken. Interessant ist, dass die Gesamtzahl der Arbeitslosen relativ stabil bleibt. Quelle: Macrobond, XTB

Wie wird der Markt reagieren?

EURUSD wird weiterhin ohne klare Richtung, aber auf hohem Niveau gehandelt. Unterdessen haben die US-Indizes in den letzten Tagen stark nachgegeben. Ein starker BeschĂ€ftigungszuwachs sowie ein geringeres Lohnwachstum wĂ€ren positiv fĂŒr die AktienmĂ€rkte, insbesondere fĂŒr den S&P 500, wo der Anteil des Finanzsektors recht hoch ist. Andererseits könnten ein ĂŒbermĂ€ĂŸiger BeschĂ€ftigungszuwachs und eine Beschleunigung des Lohnwachstums die Marktwahrscheinlichkeit fĂŒr eine weitere Zinserhöhung durch die Fed erhöhen. Ein Verfehlen der BeschĂ€ftigungsdaten könnte sich jedoch negativ auf die Aktien auswirken, da dies auf ein steigendes Rezessionsrisiko hindeuten wĂŒrde. Die zuvor veröffentlichten Daten deuten auf das erste Szenario hin, aber die beiden anderen sind nicht auszuschließen.

Der S&P 500-Future (US500) fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende MÀrz. Sollte sich die derzeitige Erholung als kurzlebig erweisen und der US500 unter 4.000 Punkte fallen, könnten die BÀren versuchen, die Reichweite eines doppelten (dreifachen) Top-Musters zu realisieren. Quelle: xStation5 von XTB

