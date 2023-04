Vorbereitung: ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ist der zweite wichtige Indikator, auf den die Anleger heute vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts für März am Freitag achten sollten. Der Bericht wird um 16:00 Uhr veröffentlicht.

Derzeit liegt der Durchschnitt der Analystenschätzungen bei einem Wert von 54,27. Die meisten Analystenschätzungen sind recht konvergent und liegen zwischen 53,9 und 55,1. Daher könnte jede Abweichung zu einem Anstieg der Volatilität führen. Ein ISM-Wert für den Dienstleistungssektor, der höher als erwartet ausfällt, könnte den Dollar aufwerten und die Chancen auf einen baldigen Schwenk der Fed verringern. Andererseits wird ein ISM-Wert, der niedriger als erwartet ausfällt, die schwächere Verfassung des Dienstleistungssektors und der US-Wirtschaft im Allgemeinen bestätigen.

Es lohnt sich auch, den ISM-Beschäftigungsindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Zusammenhang mit der NFP-Veröffentlichung am Freitag aufmerksam zu beobachten.

Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Quelle: Bloomberg

Nach einer schwächeren ADP-Messung mit 145.000 gegenüber den erwarteten 200.000 und zuvor 261.000 verliert der Dollar an Wert - EURUSD steigt in Richtung 1,0960.

EURUSD. Quelle: xStation5 von XTB

