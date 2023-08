Walmart: König des US-Einzelhandels

Autor/in: Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

In dieser Woche hat Walmart Inc (ISIN: US9311421039) mit einer bemerkenswerten Performance auf sich aufmerksam gemacht. Mit einem entschlossenen Anstieg erreichte der Aktienkurs neue Höchststände und näherte sich einer beachtlichen Rendite von 10 % seit Jahresbeginn. Gekrönt wurde dieser Aufschwung durch die Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal, die von Widerstandsfähigkeit und Strategie zeugten. Der führende US-Einzelhandelsriese Walmart übertraf die Prognosen der Wall Street leicht und unterstrich damit seine ungebrochene Vormachtstellung auf dem Verbrauchermarkt.

Bei einem Gesamtumsatz von 161,63 Mrd. USD, der leicht über den Prognosen lag, betrug der Gewinn pro Aktie 1,84 USD und übertraf damit die Erwartungen um beeindruckende 7,84 %. Treibende Kraft hinter den unerwartet robusten Gewinnen ist die ungebrochene Kauflust der amerikanischen Konsumenten, deren wirtschaftlicher Puls die positive Entwicklung von Walmart antreibt. Doch die Geschichte geht über den heimischen Markt hinaus, denn auch der internationale Zweig des Unternehmens verzeichnete sein bestes Quartalsergebnis der letzten Jahre.

Die Einzelhandelslandschaft hat sich vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflation und der Belastung durch hohe Zinsen verändert. Als Reaktion darauf haben die Verbraucher ihre Einkaufsgewohnheiten angepasst und sich auf Güter des täglichen Bedarfs konzentriert. Die Ära der quantitativen Lockerung während der Pandemie, die die Verbraucher einst mit Kaufkraft überschwemmte, liegt nun in der Vergangenheit. In diesem sich wandelnden Szenario sind die Umsätze von Walmart ungebrochen, gestärkt durch seine Positionierung im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter – einem Bereich, in dem Erschwinglichkeit und Widerstandsfähigkeit der Verbraucher Hand in Hand gehen.

Quelle: Trive – Büro für Wirtschaftsanalyse, Nkosilathi Dube

Technische Analyse

Der Aktienkurs von Walmart hat während des gesamten Jahres 2023 eine überzeugende Geschichte gesponnen und einen stetigen Aufwärtstrend inszeniert, der die Verluste des Vorjahres kunstvoll auflöste. Diese transformative Entwicklung gewann an Dynamik, als die Aktie im März ihren gleitenden 100-Tage-Durchschnitt durchbrach und einen entschlossenen Aufwärtstrend in noch nie dagewesene Höhen auslöste.

Dieser Aufwärtstrend wurde jedoch durch einen zweiwöchigen Rückgang vorübergehend gebremst. Doch gerade als Zweifel aufkamen, schuf eine Zunahme der Aufwärtsdynamik eine wichtige Unterstützungsplattform bei 145,01 USD pro Aktie, was die Widerstandsfähigkeit der Aktie unterstreicht.

Ein drastischer wöchentlicher Rückgang vom Allzeithoch markierte jedoch eine Widerstandslinie bei 162,78 USD pro Aktie und stellte den vorherrschenden Optimismus in Frage. Das nuancierte Zusammenspiel der technischen Niveaus rückte ins Rampenlicht, als sich das 50%-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 153,89 USD pro Aktie als interessanter Punkt erwies. Die jüngste Geschichte dieses Niveaus als Aufwärtsdrehpunkt verleiht ihm potenzielle Bedeutung, falls die Abwärtsdynamik anhält. Der Rhythmus des Handelsvolumens bei Annäherung an diese Marke könnte ein aufschlussreiches Signal sein: ein Rückgang, der auf ein Nachlassen der Abwärtsdynamik hindeutet und möglicherweise eine Trendwende ankündigt.

Wenn sich die Stimmung der Investoren dreht, könnten die hervorragenden Gewinne von Walmart und die soliden Prognosen für das Gesamtjahr die Wende zugunsten der Aktie herbeiführen. In dieser sich entwickelnden Geschichte blüht der Optimismus und zeichnet ein Szenario, in dem das Niveau von 162,78 USD pro Aktie an Bedeutung gewinnt, ein begehrter Wegpunkt für Investoren, wenn das Momentum mit ihren bullischen Bestrebungen übereinstimmt.

Fundamentalanalyse

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Walmart sind ein Musterbeispiel für Widerstandsfähigkeit und Wachstum und spiegeln das geschickte Manövrieren des Einzelhandelsriesen inmitten einer komplexen Wirtschaftslandschaft wider. Der beeindruckende Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 5,7 % auf 161,6 Mrd. USD zeigt, wie geschickt das Unternehmen mit den Veränderungen im Verbraucherverhalten und der Marktdynamik umgeht. Dieser Aufwärtstrend spiegelte sich auch im Betriebsergebnis wider, das um 6,7 % auf 7,3 Mrd. USD stieg und damit eine bemerkenswert positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr darstellte. Dieser Erfolg schlug sich in einem robusten Anstieg der Bruttogewinnmarge um 50 Basispunkte auf 24 % nieder und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft zu optimieren.

Das eigentliche Crescendo war jedoch der eindrucksvolle Anstieg des Reingewinns im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um 53 % auf 7,89 Mrd. USD gegenüber 5,15 Mrd. USD im Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist die US-Division von Walmart, die ihren Umsatz um 5,4 % auf 110,9 Mrd. USD steigern konnte, was zu einem beachtlichen Anstieg des Betriebsergebnisses um 7,6 % auf 6,1 Mrd. USD führte. Das anhaltende Wachstum des Geschäftsbereichs wurde durch einen Anstieg der Transaktionen um 2,9 % und einen Anstieg der durchschnittlichen Ticketgröße um 3,4 % begünstigt, was auf die erfolgreichen Kundenbindungsstrategien des Einzelhändlers hindeutet.

Während Lebensmittel sowie Gesundheit und Wellness in den USA den Umsatz anführten, verzeichneten allgemeine Waren einen leichten Rückgang. Dennoch war der digitale Bereich ein Leuchtturm für die Innovationskraft von Walmart. Der E-Commerce-Umsatz in den USA stieg um 24 %, unterstützt durch starke Abhol- und Lieferservices und Werbeinitiativen. Das Werbesegment des Unternehmens, Walmart Connect, spiegelte diesen Erfolg mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 36 % wider.

Das internationale Geschäft war in diesem Quartal mit einem Umsatzwachstum von 13,3 % auf 27,6 Mrd. USD besonders erfolgreich. Dazu trugen vor allem Walmart Mexiko, China und das indische E-Commerce-Unternehmen Flipkart bei. Die positive Umsatzentwicklung erstreckte sich auf alle internationalen Märkte und gipfelte in einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 14,1 % auf 1,2 Mrd. USD.

Die Widerstandsfähigkeit des Walmart-Konglomerats erstreckte sich auch auf Sam’s Club, wenn auch mit einer gedämpften Wachstumsrate. Trotz eines Rückgangs des Nettoumsatzes um 30 Basispunkte auf 21,8 Mrd. USD konnte die Großhandelssparte strategische Fortschritte erzielen und ihren Marktanteil bei Lebensmitteln und allgemeinen Waren ausbauen. Unterstützt wurde dies durch einen Anstieg der E-Commerce-Aktivitäten um 18 % und einen bemerkenswerten Anstieg der Werbeaktivitäten um 33 %.

Quelle: Trive – Walmart Inc, Nkosilathi Dube

Diese dynamische Entwicklung führt zu einem optimistischen Ausblick, der sich deutlich von dem der Wettbewerber unterscheidet. Dieser zuversichtliche Ausblick spiegelt die Tatsache wider, dass Walmart seinen Ruf als Billiganbieter nutzt, um Verbraucher anzuziehen und die Online-Ausgaben zu steigern. Die angehobene Prognose für das Gesamtjahr spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in eine stabile Verbraucherbasis wider, die durch die Komplexität des Weltmarkts gedämpft wird. Für das dritte Quartal wird ein Umsatzwachstum von 3 % und ein Anstieg des Betriebsergebnisses von 1 % erwartet, während für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 4 % bis 4,5 % und ein Anstieg des Betriebsergebnisses von 7 % bis 7,5 % prognostiziert wird.

Quelle: Trive-Koyfin, Nkosilathi Dube

Der beeindruckende Lagerumschlag von Walmart zeigt die Fähigkeiten des Unternehmens im Einzelhandel und übertrifft die meisten seiner Konkurrenten. Dies ist das Ergebnis der Strategie für schnelllebige Konsumgüter, die den schnellen Abverkauf preisgünstiger Produkte fördert. Wie in der Branche üblich, ist die zweite Jahreshälfte die umsatzstärkste Zeit, was zeigt, wie effizient Walmart saisonale Muster managt und gleichzeitig seine Lagerbestände effizient hält.



Quelle: Trive-Koyfin, Nkosilathi Dube

Obwohl die EBITDA-Marge von Walmart aufgrund des sparsamen Verbraucherverhaltens niedriger ist als die einiger anderer Einzelhändler, zeichnet sie sich durch Beständigkeit aus. Die stabilen Umsätze des Unternehmens, die sich nicht von Konjunkturzyklen beeinflussen lassen, unterstreichen seine Fähigkeit, inmitten von Marktschwankungen Stabilität zu bewahren, und spiegeln ein strategisches Gleichgewicht zwischen Kostenbewusstsein und Zuverlässigkeit wider.

Quelle: Trive-Koyfin, Nkosilathi Dube

Das EBITDA von Walmart offenbart ein Paradoxon: Während die EBITDA-Marge hinter der einiger Konkurrenten zurückbleibt, erreicht der Gewinn des Unternehmens beeindruckende Höhen. Mit einem EBITDA von 36,56 USD Mrd. liegt Walmart hinter Amazon.com Inc. an zweiter Stelle. Diese zweigleisige Performance zeigt, dass robuste Erträge sowohl aus niedrigen Margen als auch aus Marktdurchdringung resultieren können.

Nach Diskontierung der zukünftigen Cashflows wurde ein fairer Wert von 166,00 USD pro Aktie ermittelt.

Zusammenfassung

Walmart konnte seinen Umsatz trotz des Rückgangs der Verbraucherausgaben für teure Produkte in den letzten Quartalen halten. Aufgrund seiner Produktstrategie wird der Umsatz wahrscheinlich stabil bleiben, was die Möglichkeit gesunder Gewinne in den kommenden Quartalen erhöht. Sollte dies der Fall sein, könnte der Wert von 166,00 USD pro Aktie das nächste Ziel der Aktie sein.

Quellen: Walmart Inc, Bureau of Economic Analysis, Reuters, Dow Jones, McKinsey, National Retail Federation, Statista, CNBC, TradingView, Koyfin

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de