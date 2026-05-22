Warum Gewinner weiter gewinnen – Die Momentum Strategie

Viele Anleger kaufen Aktien nach einem Kursrückgang. Die Hoffnung: günstig einsteigen und auf die Erholung warten. Doch die Börse folgt nicht immer unserer Intuition. Tatsächlich zeigt die Kapitalmarktforschung seit Jahrzehnten ein überraschendes Bild: Starke Aktien bleiben häufig länger stark, während schwache Titel oft weiter zurückfallen.

Was zunächst kontraintuitiv wirkt, ist eines der bekanntesten und am intensivsten untersuchten Marktphänomene überhaupt – das sogenannte Momentum.

Während viele Anleger versuchen, Wendepunkte vorherzusagen oder „die nächste günstige Aktie“ zu finden, verfolgt Momentum einen anderen Ansatz: Es setzt auf bereits vorhandene Stärke und die Dynamik der Märkte selbst.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt dieses Thema durch die wissenschaftliche Arbeit von Forschern wie Eugene Fama. Fama erhielt 2013 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Arbeiten zur Preisbildung und Markteffizienz. Im Rahmen der modernen Kapitalmarktforschung spielte auch die Untersuchung von Renditefaktoren und Marktverhalten – darunter Momentum – eine bedeutende Rolle.

Die Idee hinter Momentum ist vergleichsweise einfach: Statt gezielt nach vermeintlich „billigen“ Aktien zu suchen oder auf subjektive Einschätzungen zu setzen, konzentriert sich der Ansatz auf bereits bestehende Marktstärke. Kapital fließt häufig dorthin, wo Wachstum, Aufmerksamkeit und positive Erwartungen vorhanden sind. Gerade dynamische Märkte wie der Technologiesektor können solche Entwicklungen über längere Zeiträume verstärken.

Auf diesem Prinzip basiert auch die NASDAQ Stock Box. Eine überaus erfolgreiche Strategie die in vergangener Woche 600% Performance nach 9,5 Jahren erzielen konnte. Der Ansatz verfolgt einen systematischen Auswahlprozess, bei dem regelmäßig die stärksten Momentum-Werte innerhalb des NASDAQ-Index identifiziert werden. Die Zusammensetzung wird in festen Intervallen überprüft und angepasst, um auf Veränderungen der Marktstärke reagieren zu können.

Ziel ist dabei kein kurzfristiges Spekulieren und auch keine Prognose über einzelne Nachrichten oder Unternehmensmeldungen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die konsequente und regelbasierte Nutzung eines wissenschaftlich dokumentierten Marktverhaltens.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, welches Potenzial ein disziplinierter Momentum-Ansatz entfalten kann. Die NASDAQ Stock Box erzielte bislang eine Performance von rund 600 % innerhalb von 9,5 Jahren. Dies verdeutlicht die Potenziale von emotionsfreien und wissenschaftlichen- statistischen Strategien, die eine interessante Diversifzierung zu klassischen Anlageansätzen darstellen können.

Denn genau hier liegt häufig die größte Herausforderung vieler Privatanleger: nicht in der Theorie, sondern in der praktischen Umsetzung. Wann wird umgeschichtet? Welche Aktien werden ausgewählt? Und wie gelingt es, eine Strategie auch dann konsequent einzuhalten, wenn Märkte schwanken oder Emotionen die Entscheidungen beeinflussen?

Viele Anleger kennen diese Problematik: Gewinne werden zu früh mitgenommen, Verluste zu lange gehalten oder Strategien aus Unsicherheit verändert. Dadurch entsteht häufig eine Lücke zwischen einer theoretisch sinnvollen Idee und ihrer tatsächlichen Umsetzung im Depot.

Eine mögliche Lösung kann daher die Umsetzung über eine professionelle Vermögensverwaltung sein, die regelbasierte Strategien strukturiert und diszipliniert abbildet. Konzepte wie die Stock Boxen von Investui verfolgen genau diesen Gedanken: wissenschaftlich fundierte Strategien transparent und systematisch in der Praxis umzusetzen.

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Hauptseite: Investui, aktives Anlegen für alle

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Stefan Behleit

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