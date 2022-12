Werden die Aktien von Meta Materials ihre Aufwärtsdynamik beibehalten? ⚡

Die Aktien des Unternehmens Meta Materials (MMAT.US), das sich auf Hochleistungswerkstoffe und Nanokomposite spezialisiert hat, werden heute vorbörslich 3% höher gehandelt, nachdem sie gestern um 17% zugelegt hatten. Auf der CES 2023 wird das Unternehmen eine Reihe neuer Technologien ankündigen, unter anderem im Zusammenhang mit 5G, 6G und Augmented Reality (AR). Das Unternehmen will auch die immer noch umstrittene Batterietechnologie in Elektroautos revolutionieren:

Die Produkte des Unternehmens konzentrieren sich auf 5G-Technologie, Augmented-Reality-Brillen und Li-Ionen-Batteriekomponenten der nächsten Generation. Das Unternehmen arbeitet mit dem japanischen Unternehmen Sekisui Chemical zusammen, um die Leistung und Abdeckung von 5G- und künftigen 6G-Netzen zu verbessern. Es erhielt den Lux Innovator of the Year Award für sein Produkt NANOWEB 5G Reflector, das Hochgeschwindigkeitssignale in jedem beliebigen Winkel reflektieren und umleiten kann, um die Signalleistung zu verbessern und tote Punkte zu beseitigen, ohne dass eine Stromversorgung oder Netzwerkverbindung erforderlich ist. Das Produkt kann auf Außen- und Innenflächen von Gebäuden eingesetzt werden, um Signale zu lenken und die Netzabdeckung zu verbessern, ohne das Erscheinungsbild der städtischen Umgebung zu beeinträchtigen.

Meta Materials gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Covestro (COV1.DE) eingegangen ist, das wichtige Rohstoffe für lichtempfindliche holografische Anwendungen und Augmented-Reality-Brillen (AR) liefert. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Vermögenswerte und das geistige Eigentum des Schweizer Linsenherstellers Interglass erworben, um die ARfusion-Technologie für intelligente Augmented-Reality-Brillen zu entwickeln. Mit Präzisionswerkzeugen, die zur Herstellung von gegossenen Linsen mit funktionalen Metamaterialien und Hologrammen verwendet werden, soll die Technologie den Entwicklern von AR-Produkten eine Plattform bieten, um intelligente Technologien nahtlos in dünne, leichte Brillen zu integrieren.

Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von dynamischen Dimmfunktionen für die transparente leitfähige META NANOWEB-Folie in Kombination mit elektrochromen PPG-Gelen und der ARfusion-Plattform. Auf der CES wird das Unternehmen elektrochrome Linsen in NANOWEB-Bausätzen vorführen. Nach Angaben des Unternehmens verbessert die dynamische Verdunkelung die Leistung und Batterielebensdauer von AR-Brillen und ermöglicht eine klare Sicht auf das AR-Display bei hellem Umgebungslicht. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit DuPont Teijin Films und Mitsubishi Electric Europe geschlossen, um ein eigenes Rolle-zu-Rolle-Herstellungssystem für Stromabnehmer auf Basis von Metall-Polymer-Folien zu entwickeln. Nach Angaben des Unternehmens werden die folienbasierten Produkte das Gewicht und die Kosten von Elektrofahrzeugbatterien reduzieren, die Energieeffizienz verbessern, die Fahrzeugreichweite erhöhen und die Sicherheit gegen das Risiko eines Batteriebrands (thermisches Durchgehen) im Vergleich zu Standard-Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen erhöhen. META wird auch NPORE-Nanokomposit-Keramikseparatoren demonstrieren, die die Sicherheit von noch umstrittenen Batterien durch thermische Durchschlagseffekte bei Temperaturen von bis zu 200° C erhöhen.

"Meta Materials entwickelt bahnbrechende Anwendungen der nächsten Generation, die sich über mehrere Branchen erstrecken (...) Wir haben eine breite Palette von Plattformtechnologien aufgebaut, die durch ein schnell wachsendes IP-Portfolio unterstützt werden, das sich 500 aktiven Patentdokumenten nähert" - kommentierte George Palikaras, Präsident und CEO, die jüngsten Schritte des Unternehmens.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es dem UN Global Compact beigetreten ist, einer Plattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken:

"Wir sind stolz darauf, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen, indem wir dieses Engagement auf jeden Aspekt unserer Geschäftstätigkeit ausdehnen - von der Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter auf der ganzen Welt bis hin zur Gewährleistung höchster ethischer Standards, der Reduzierung unseres Energieverbrauchs und der nachhaltigen Nutzung von Materialien für unsere bahnbrechenden Anwendungen (...) Es ist eine Ehre, Teil einer globalen Bewegung nachhaltiger Unternehmen und Interessengruppen zu sein, die gemeinsam Verantwortung für eine bessere Welt übernehmen", kommentierte George Palikaras, Präsident und CEO, die Entscheidung.

Meta Materials (MMAT.US) im H4-Chart. Die Bullen steuern den Aktienkurs in Richtung 1,26 Dollar, wo sich der SMA200, das 71,6%-Retracement und frühere lokale Höchststände vom Oktober 2022 befinden. Dieses Niveau könnte sich als der stärkste kurzfristige Widerstand erweisen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktien von Meta Materials liegt bei etwa 1,1, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut bewertet ist. Das Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten lag am 30. September bei 0,01, was darauf hindeutet, dass der Wert der Schulden nur 1% des Werts der Vermögenswerte ausmacht. Quelle: xStation5 von XTB

