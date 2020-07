WH SelfInvest: Herausragende Ergebnisse von unserem Investui Service

Heute im Fokus

DAX knackt zeitweise 13.000-Punkte-Marke -- Chevron übernimmt Noble Energy -- BioNTech und Pfizer: Erste Liefervereinbarung für Corona-Impfstoff -- Philips, BVB, Wirecard, AIXTRON im Fokus

Börsenpläne von Finanzkonzern Ant nehmen Fahrt auf. GlaxoSmithKline steckt 130 Millionen Pfund in CureVac - Bund will weiter Kapital für CureVac finden. Absatz bei Renault bricht wegen Corona-Krise ein. Varta will leistungsfähigere Batterien für Fitnessuhren produzieren. Siemens-Aktien nähern sich Verdopplung seit Corona-Tief. AT&S-Aktie im Plus: AT&S stockt Produktion in Leoben auf.