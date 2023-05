Wird der Anstieg der Lithiumpreise die Albemarle-Aktien beflügeln? 📊

Albemarle (ALB.US) ist der grĂ¶ĂŸte weltweite Produzent von Lithium, das in Elektroautos verwendet wird. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in der Chemieindustrie an (einschließlich Brom, chemische Katalyse, Ölraffinerie, Lebensmittelsicherheit und andere Nischendienstleistungen). Die neuesten Kommentare der Analysten der Bank of America (BofA) deuten darauf hin, dass die Bank erwartet, dass sich die Lithiumpreise stabilisieren, die seit vielen Monaten gefallen sind. Dies könnte auf eine bessere Stimmung bei den Aktien der Lithiumproduzenten hindeuten. In den letzten Tagen hat Tesla (TSLA.US), einer der grĂ¶ĂŸten Kunden des Unternehmens (EV-Batteriepacks), bekannt gegeben, dass es eine massive Lithiumanlage in Texas baut. Es deutete jedoch an, dass es nicht beabsichtigt, die Dienstleistungen von Albemarle aufzugeben.

Am 4. Mai hat Albemarle die Ergebnisse des ersten Quartals gemeldet - niedriger als erwartete UmsĂ€tze (2,58 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber einer Prognose von 2,74 Milliarden US-Dollar), aber deutlich höhere als erwartete Gewinne pro Aktie von 10,93 US-Dollar gegenĂŒber SchĂ€tzungen von 6,94 US-Dollar und 2,38 US-Dollar im ersten Quartal 2022 (fast 400% Steigerung).

Der deutlich höhere als erwartete Nettogewinn könnte darauf hinweisen, dass das Unternehmen "ausreichend Spielraum" hat, um die Preise fĂŒr seine Kunden zu erhöhen und möglicherweise Kosten zu senken. Die Nettomarge im ersten Quartal lag bei ĂŒber 41% und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei ĂŒber 49% - trotz massiver RĂŒckgĂ€nge der Spotpreise fĂŒr Lithium.

Die grĂ¶ĂŸte Bedrohung scheint eine mögliche Rezession zu sein, aber umgeben von einem Aufschwung der Lithiumpreise auf dem Markt haben einige Analysten kĂŒrzlich ihre Empfehlungen erhöht:

Die Bank of America erhöhte ihre Empfehlung fĂŒr Albemarle auf "neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar

Scotiabank erhöhte ihre Empfehlung fĂŒr Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar

KeyBanc erhöhte seine Empfehlung fĂŒr Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar

Der Index der Lithiumproduzenten und -minen hat einen guten Start im Mai hingelegt. Quelle: Bloomberg

Die Preise fĂŒr eine Tonne Lithium, die in chinesischen Yuan (CNY) angegeben sind, sind seit dem 25. April um fast 20% gestiegen. Quelle: TradingEconomics

Die Juli-Lithiumkontrakte zeigen immer noch eine erwartete leichte Verbesserung. Dies deutet darauf hin, dass bei anhaltendem Anstieg mehr Raum fĂŒr AufwĂ€rtspotenzial entstehen könnte. Andererseits besteht die Hauptbedrohung fĂŒr eine weitere Erholung natĂŒrlich in einer Rezession und einer geringeren Nachfrage auf dem EV-Markt. Quelle: Bloomberg

Albemarle (ALB.US) im D1-Chart. Der Ausverkauf stoppte auf dem Niveau, das durch signifikante vorherige Kursreaktionen festgelegt wurde, unter anderem durch lokale TiefstĂ€nde aus dem Herbst 2022. Wenn der positive Schwung fĂŒr Lithium lĂ€nger anhĂ€lt, könnte ein möglicher Anstieg in Richtung 225 US-Dollar pro Aktie erfolgen, wo wir das 38,2% Fibonacci-Retracement der AufwĂ€rtsbewegung ab MĂ€rz 2020 sehen. Andererseits ist ein signifikanter RĂŒckgang unter den SMA200 eine Sorge fĂŒr die Bullen. Quelle: xStation5 von XTB

