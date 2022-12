Wirtschaftskalender: Die letzte Woche des Jahres

Die europäischen Aktienmärkte dürften höher eröffnen

Zweitrangige Daten aus den USA

Feiertage im Vereinigten Königreich, Kanada und Australien

Die europäischen Index-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hin. Die Märkte sind immer noch in Weihnachtsstimmung und die Handelsspannen am Devisenmarkt waren während der asiatischen Sitzung eng. Öl legt zu, da China die Reisebeschränkungen lockert. Ab dem 8. Januar wird China COVID-19 nicht mehr zu den Infektionskrankheiten zählen, die eine Quarantäne für Reisende erfordern, so das NHC. Händler aus dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien verlängern ihre Weihnachtspause.

Der Wirtschaftskalender für die europäische Sitzung ist heute leer. Einige zweitrangige US-Daten, darunter der Index des verarbeitenden Gewerbes in Dallas für Dezember, werden am Nachmittag veröffentlicht, dürften aber kaum Auswirkungen auf die Märkte haben. Die Liquiditätslage dürfte in der letzten Woche des Jahres aufgrund zahlreicher Feiertage in verschiedenen Ländern eher dünn sein. Auch in dieser Woche stehen keine größeren Datenveröffentlichungen an, sodass Händler davon ausgehen sollten, dass die Märkte von den Umschichtungen zum Jahresende und den Schlagzeilen bestimmt werden.

14:30 Uhr | USA, Großhandelsvorräte für November (vorläufig). Erwartung 0,7% / Vorwert 0,5% (im Monatsvergleich)

15:00 Uhr | USA, Wohnungspreisindex für Oktober. Erwartung 0,8% / Vorwert 0,1% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr | USA, Dallas Index für das verarbeitende Gewerbe für Dezember. Vorwert -14,4

Kein Handel aufgrund von Feiertagen: AUS200, UK100, HKComp, CHNComp, ALUMINIUM, COPPER, NICKEL, ZINC.

