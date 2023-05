Wirtschaftskalender: Erhöhte Volatilität erwartet, FOMC-Protokoll

Die europäischen Börsen dürften niedriger eröffnen

Der Fokus liegt auf Daten aus Neuseeland und dem Vereinigten Königreich

FOMC-Protokoll und Reden von Zentralbankern stehen an

Nach der gestrigen Sackgasse bei der US-Schuldenobergrenze handelten die Märkte in der asiatisch-pazifischen Region mit gemischten Stimmungen. Der makroökonomische Kalender für heute ist ziemlich voll, was voraussichtlich zu anhaltender erhöhter Volatilität an den Märkten führen wird.

Bereits in den frühen Stunden des heutigen Tages haben die Anleger die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand erhalten. Der Leitzins (OCR) wurde um 25 Basispunkte auf 5,50% angehoben. Trotz der Zinserhöhung wertet der neuseeländische Dollar nach Äußerungen des Zentralbankgouverneurs Adrian Orr erheblich ab. Orr signalisierte das Ende des Zinserhöhungszyklus und die Beibehaltung der Zinsen auf dem aktuellen Niveau. Die neuen makroökonomischen Daten aus Neuseeland sind zufriedenstellend, und das derzeitige Niveau der Straffung wird als ausreichend angesehen.

Heute um 8:00 Uhr wurden auch die Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, die deutlich höher als die Schätzungen der Analysten ausfielen.

Im Laufe des Tages werden die Anleger die Protokolle des Fed-Treffens genau verfolgen, die um 20:00 Uhr veröffentlicht werden, sowie Reden von Zentralbankern, um Hinweise auf zukünftige geldpolitische Pläne zu erhalten.

Makrodaten:

10:00 Uhr - Deutschland, ifo-Geschäftsklimaindex für Mai.

Erwartet: 93. Zuvor: 93,6

12:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, CBI-Aufträge für Mai.

Erwartet: 19. Zuvor: 20

20:00 Uhr - USA, FOMC-Protokoll.

Reden der Zentralbanker

11:30 Uhr - Vereinigtes Königreich, BoE-Vorsitzender Bailey

16:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, BoE-Vorsitzender Bailey spricht erneut

19:10 Uhr - USA, FOMC-Mitglied Waller

20:45 Uhr - EU, EZB-Vorsitzende Lagarde

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.