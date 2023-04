Wirtschaftskalender: Fokus auf ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Daten

Europäische Indizes dürften wenig verändert eröffnen

ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Dienstleistungsindex im Fokus

Endgültige PMIs für den Dienstleistungssektor aus Europa und den USA

Die europäischen Index-Futures werden im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen kaum verändert gehandelt. Diese Entwicklung folgt auf einen schwachen Handel an der Wall Street gestern und einen gemischten Handel in Asien heute. Der neuseeländische Dollar ist die Währung mit der besten Performance in den G10-Staaten, nachdem die RBNZ den Leitzins stärker als erwartet um 50 Basispunkte angehoben hat. Öl wird mehr oder weniger unverändert gehandelt, während Kryptowährungen zulegen.

Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sieht interessant aus. Während der europäische Vormittag von der Veröffentlichung der endgültigen PMIs für den Dienstleistungssektor für März dominiert wird, wird es am Nachmittag interessanter. Um 14:15 Uhr wird den Händlern der ADP-Arbeitsmarktbericht für März angeboten - einer der letzten Hinweise vor den NFP-Daten vom Freitag. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor für März wird um 16:00 Uhr veröffentlicht und wird ebenfalls genau beobachtet werden, insbesondere die Teilindizes für Preise und Beschäftigung. Ölhändler werden sich auf den DOE-Bericht konzentrieren, nachdem die gestern veröffentlichten API-Daten auf einen massiven Aufbau der Öl-, Benzin- und Destillatlagerbestände hindeuteten.

09:15 Uhr | Spanien, PMI für den Dienstleistungssektor für März. Erwartung: 57,2 / Vorwert: 56,7

09:45 Uhr | Italien, PMI für den Dienstleistungssektor für März. Erwartung: 52,9 / Vorwert: 51,6

09:50 Uhr | Frankreich, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,5

09:55 Uhr | Deutschland, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,9

10:00 Uhr | Euroraum, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,6

10:30 Uhr | Vereinigtes Königreich, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 52,8

11:00 Uhr | Italien, Einzelhandelsumsätze für Februar. Erwartung: 0,5% / Vorwert: 1,7% (im Monatsvergleich)

14:15 Uhr | USA, ADP-Beschäftigungsbericht für März. Erwartung: 205.000 / Vorwert: 242.000

14:30 Uhr | USA, Handelsbilanz für Februar. Erwartung: -69,0 Mrd. Dollar / Vorwert: -68,3 Mrd. Dollar

14:30 Uhr | Kanada, Handelsbilanz für Februar. Erwartung: 1,60 Mrd. CAD / Vorwert: 1,92 Mrd. CAD

15:45 Uhr | USA, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,8

16:00 Uhr | USA, ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 54,5 / Vorwert: 55,1

16:30 Uhr | DOE-Bericht zu den Lagerbeständen

Ölvorräte. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel (API: -4,35 Mio. Barrel)

Benzinvorräte. Erwartung: -1,4 Mio. Barrel (API: -3,97 Mio. Barrel)

Destillatvorräte. Erwartung: -0,1 Mio. Barrel (API: -3,70 Mio. Barrel)

Reden der Zentralbanker

11:15 Uhr | BoE Tenreyro

11:15 Uhr | EZB Vujcic & Vasle

16:00 Uhr | EZB Lane

