Wirtschaftskalender: Powells Rede, kanadische Einzelhandelsumsätze

Europäische Indizes werden voraussichtlich höher eröffnen

Powell wird am Abend über die Wirtschaft sprechen

Kanadische Einzelhandelsumsätze für März

Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Die DAX-Futures erreichten heute Morgen ein neues Allzeithoch über 16.300 Punkten, haben sich aber seitdem etwas zurückgezogen. Die Stimmung an den Märkten ist positiv, da den Händlern ständig daran erinnert wird, dass die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze Fortschritte machen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, sagte gestern, dass das Abkommen bereits in der nächsten Woche zur Abstimmung im Repräsentantenhaus stehen könnte.

Der Wirtschaftskalender für den letzten Handelstag der Woche ist übersichtlich. Heute Morgen wurden die deutschen PPI-Daten für April veröffentlicht, die einen geringeren jährlichen Rückgang als erwartet zeigten - von 6,7 auf 4,1% im Jahresvergleich, während der Markt 4,0% im Jahresvergleich erwartete. Die Veröffentlichung hatte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den Markt. Der kanadische Dollar könnte am frühen Nachmittag einige Bewegungen verzeichnen, wenn die Einzelhandelsdaten für April um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Die Reden der Zentralbanker könnten jedoch am Nachmittag die größte Quelle für Devisen-Volatilität sein, da mehrere Reden geplant sind, darunter Reden von Fed-Chef Powell und EZB-Präsidentin Lagarde.

14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für März.

Gesamtumsätze. Erwartet: -1,5% im Monatsvergleich. Vorher: -0,2%

Ohne Autos. Erwartet: -0,8% im Monatsvergleich. Vorher: -0,7%

Reden der Zentralbanker

11:45 Uhr - BoE Haskel

14:45 Uhr - Fed Williams

15:00 Uhr - Fed Bowman

15:55 Uhr - EZB Schnabel

17:00 Uhr - Fed-Chef Powell

17:00 Uhr - EZB Schnabel

21:00 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

Quartalszahlen von der Wall Street

Deere & Company (DE.US) - vor US-Eröffnung

FootLocker (FL.US) - vor US-Eröffnung

Catalent (CTLT.US) - vor US-Eröffnung

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.