Wirtschaftskalender: Ruhiger Start in eine interessante Woche

Europäische Indizes dürften schwächer eröffnen

Quartalszahlen von Palantir und SolarEdge

Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung der heutigen Sitzung in Europa hin, nachdem die Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum negativ verlaufen war und die meisten Indizes ebenfalls im Minus notierten. Die Anleger verfolgten die geopolitischen Entwicklungen, nachdem die USA ein nicht identifiziertes Objekt über Michigan abgeschossen hatten. Dies war der vierte derartige Vorfall innerhalb von acht Tagen, der mit dem Abschuss eines chinesischen Ballons über dem Atlantik begann. Unterdessen bereiten sich die chinesischen Behörden darauf vor, ein nicht identifiziertes Objekt abzuschießen, das in der Nähe eines ihrer Häfen gesichtet wurde.

Der Wirtschaftskalender für heute ist überschaubar, da die wichtigsten Daten - die Schweizer Inflationszahlen für Januar - bereits veröffentlicht wurden. Demnach stieg die jährliche Inflationsrate im vergangenen Monat auf 3,2% gegenüber 2,8% im Dezember und lag damit über den Markterwartungen von 2,9%. Fed-Mitglied Bowman wird vor der US-Sitzung eine Rede halten, doch sind Kommentare zu Wirtschaft und Politik eher unwahrscheinlich.

Interessanter wird es im weiteren Verlauf der Woche, wenn der Verbraucherpreisindex und die Einzelhandelsumsätze in den USA im Mittelpunkt stehen, die für die Zinsaussichten ausschlaggebend sein könnten, sowie weitere Zahlen von großen US-Firmen wie Coca-Cola, Cisco und Applied Materials in dieser Woche. Im Vereinigten Königreich werden ebenfalls die VPI-, Einzelhandels- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Andernorts werden die Anleger die BIP-Wachstumsraten für das vierte Quartal in Japan und die offizielle Bekanntgabe des nächsten BoJ-Gouverneurs verfolgen.

17:00 Uhr | USA, Inflationserwartungen der Verbraucher. Zuvor 5,0%

Reden der Zentralbanker:

14:00 Uhr | Bowman von der Fed

Wichtigste US-Quartalszahlen:

Palantir Technologies (PLTR.US) - nach Börsenschluss

SolarEdge Technologies (SEDG.US) - nach Börsenschluss

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.