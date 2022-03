Wirtschaftskalender: Russland-Ukraine-Gespräche, US-Handelsbilanz

Europäische Märkte dürften höher eröffnen

Persönliche Gespräche zwischen der Ukraine und Russland

US-Handelsbilanzdaten für Februar

Die europäischen Futures-Märkte deuten auf eine leicht höhere Eröffnung des heutigen Kassahandels hin. Das Wochenende verlief recht ruhig, obwohl Biden bei seinen Reden in Polen eine aggressive Rhetorik gegenüber dem Kreml an den Tag legte. Das Weiße Haus hat zwar dementiert, dass Biden zu einem Regimewechsel in Moskau aufgerufen habe, aber eine Reaktion Russlands wird heute mit Sicherheit zu erwarten sein. Verbale Eskalation kann diplomatische Bemühungen weniger effektiv machen.

Der Wirtschaftskalender für heute ist fast leer. Den Händlern werden zwar die US-Handelsbilanzdaten für Februar angeboten, doch haben diese kaum Einfluss auf die Märkte. Es wird erwartet, dass heute eine weitere Runde von persönlichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine stattfinden wird. Nach Angaben der Türkei werden die Gespräche zwischen Montag, dem 28. März, und Mittwoch, dem 30. März, in dem Land stattfinden. Allerdings haben auch diese Gespräche in der Regel keinen großen Einfluss mehr auf den Markt, da die Seiten keine wesentlichen Fortschritte erzielen.

14:30 Uhr | USA, Handelsbilanz für Februar. Erwartung: -106,4 Mrd. USD / Vorwert: -107,6 Mrd. USD

Zentralbanker halten Reden

13:00 Uhr | BoE-Gouverneur Bailey

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.