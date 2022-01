Wirtschaftskalender: US-Erzeugerpreisindex, Brainard im Senat

Europäische Indizes eröffnen voraussichtlich etwas niedriger

Lael Brainard erscheint heute vor dem US-Senat

US-Erzeugerpreisindex für Dezember

Die europäischen Futures bewegten sich während des asiatischen Handels seitwärts, zeigten jedoch eine gewisse Schwäche, als die europäische Eröffnung näher rückte. Es wird erwartet, dass die Blue-Chip-Indizes in Europa etwas schwächer eröffnen werden, wobei die DE30-Futures unter der 16.000-Punkte-Marke gehandelt werden. Insgesamt sind die Handelsspannen an den Märkten - Aktien, Rohstoffe und Devisen - eher gering.

Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag ist überschaubar. Den Anlegern werden der US-Inflationsbericht (EPI) für Dezember sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vorgelegt. Während keiner der beiden Berichte größere Bewegungen an den Märkten auslösen dürfte, könnte das für 16:00 Uhr angesetzte Ereignis zu einer erhöhten Volatilität führen. Lael Brainard wird vor dem Senatsausschuss zur Anhörung erscheinen (Brainard wurde für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der Fed nominiert). Dem veröffentlichten Text der Rede zufolge wird Brainard betonen, dass die Inflation hoch sei und es eine wichtige Aufgabe sei, sie wieder in Richtung des Ziels zu bringen.

10:00 Uhr | Italien, Industrieproduktion für November. Erwartung: 0,5% / Vorwert: -0,6% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr | USA, EPI für Dezember (im Jahresvergleich).

Headline. Erwartung: 9,8% / Vorwert: 9,6%

Kernrate. Erwartung: 8,0% / Vorwert: 7,7%

14:30 Uhr | USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 200.000 / Vorwert: 207.000

16:00 Uhr | Anhörung zur Bestätigung von Lael Brainard im Senat

Reden von Zentralbankern

11:30 Uhr | De Guindos von der EZB

14:00 Uhr | Harker von der Fed

19:00 Uhr | Evans von der Fed

Quartalsberichte an der Wall Street

Delta Air Lines (DAL.US) - vor Markteröffnung

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) - vor Markteröffnung

