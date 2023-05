Wirtschaftskalender: US-Umfragedaten, Reden von Zentralbankern

Europäische Indizes sollen höher eröffnen

Treffen zwischen Biden und Kongressführern verschoben

Daten der University of Michigan werden voraussichtlich eine leichte Verschlechterung zeigen

Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Börsensitzung heute hin. Dies erfolgt nach einem gedämpften Handel an der Wall Street gestern und einer eher gedämpften asiatischen Handelssitzung heute früher. Risikoscheue Anleger sind bei Energie-Rohstoffen und Industriemetallen zu erkennen. Gleichzeitig handeln Edelmetalle auch etwas niedriger. EUR und CHF sind die am besten performenden Hauptwährungen, während NZD und JPY am meisten zurückbleiben.

Der Wirtschaftskalender für den letzten Handelstag der Woche ist geringfügig. Händlern wird der endgültige CPI-Daten aus Spanien für April sowie vorläufige Daten der University of Michigan für Mai angeboten. Ein Treffen zwischen US-Präsident Biden und den Kongressführern zur Schuldenbegrenzung, das für heute geplant war, wurde auf nächste Woche verschoben, da Details noch auf Mitarbeiterebene ausgearbeitet werden.

09:00 Uhr | Spanien, Verbraucherpreisindex (CPI) für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 4,1% im Jahresvergleich

16:00 Uhr | USA, Verbrauchervertrauen der University of Michigan für Mai. Erwartet: 63,0. Vorwert: 63,5

Reden von Zentralbankern

09:00 Uhr | Fed Bowman

10:00 Uhr | EZB De Guindos

13:15 Uhr | BoE Pill

20:20 Uhr | Fed Daly

