Wirtschaftskalender: Zinsentscheid der Bank of Canada, zweiter Tag der Powell-Anhörung

Europäische Indizes eröffnen voraussichtlich leicht schwächer

Zinsentscheid der Bank of Canada, zweiter Tag der Anhörung von Powell

ADP-Bericht zeigt voraussichtlich Stellenzuwachs von 200.000 für Februar

Die europäischen Index-Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der heutigen Sitzung hin. Dies folgt auf einen schwachen Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute.

Der Wirtschaftskalender für heute umfasst einige wichtige Veröffentlichungen und Veranstaltungen: Der Vorsitzende der Fed Powell wird sich zum zweiten Tag der halbjährlichen Anhörungen auf den Capitol Hill begeben (16:00 Uhr). Der Text der Rede wird im Vergleich zu gestern unverändert bleiben, aber die Fragen der Gesetzgeber könnten sich unterscheiden. USDCAD-Händler sollten auf der Hut sein, denn zeitgleich zu Powells Auftritt im Kongress wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird erwartet, dass die BoC den Zinssatz unverändert lässt, nachdem sie bei früheren Sitzungen eine Pause angedeutet hatte. Davor wird den Händlern jedoch ein letzter Hinweis vor dem für Freitag angesetzten NFP-Bericht - ADP-Beschäftigungsbericht für Februar - gegeben. Nicht zuletzt könnte der EUR im Laufe des Tages dank der Reden der EZB-Mitglieder einige Bewegungen erfahren.

10:00 Uhr | Italien, Einzelhandelsumsätze für Januar. Erwartung: 0,2% / Vorwert: -0,2% (im Monatsvergleich)

11:00 Uhr | Euroraum, BIP-Bericht für Q4 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung: 0,1% im Quartalsvergleich

14:15 Uhr | USA, ADP Beschäftigungsbericht für Februar. Erwartung: 200.000 / Vorwert: 106.000

14:30 Uhr | USA, Handelsbilanz für Januar. Erwartung: -69,0 Milliarden Dollar / Vorwert -67,4 Milliarden Dollar

14:30 Uhr | Kanada, Handelsbilanz für Januar. Erwartung: -0,1 Milliarden CAD / Vorwert -0,16 Milliarden CAD

16:00 Uhr | Fed-Vorsitzender Powell sagt vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses aus

16:00 Uhr | Zinsentscheid der Bank of Canada

16:30 Uhr | DOE-Bericht zu den Lagerbeständen

Ölvorräte. Erwartung: -0,4 Mio. Barrel (API: -3,84 Mio. Barrel)

Benzinvorräte. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel (API: +1,84 Mio. Barrel)

Destillatvorräte. Erwartung: -1,3 Mio. Barrel (API: +1,93 Mio. Barrel)

Reden der Zentralbanker

10:30 Uhr | Dhingra von der BoE

11:00 Uhr | EZB-Präsidentin Lagarde

11:00 Uhr | Wunsch von der EZB

11:00 Uhr | Panetta von der EZB

14:00 Uhr | Barkin von der Fed

