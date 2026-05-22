Wochenausblick – Feiertage zum Wochenstart, US-Konjunkturdaten und Tech-Quartalszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten Quartalszahlen und mehr Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC Wochenausblick zusammengestellt

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:





Zum Wochenauftakt bleiben die US-Börsen aufgrund des Gedenktags an die Kriegsopfer (Memorial Day) geschlossen. In Teilen Europas ist zudem Pfingstmontag ein Feiertag, die deutschen Börsen bleiben allerdings geöffnet. Vor diesem Hintergrund ist zum Start in die Woche mit geringerer Liquidität und reduzierter Handelsaktivität zu rechnen.



Dienstag:





Am Dienstag richtet sich der Blick in den USA auf den Immobilienpreisindex auf Monatsbasis, der Hinweise auf die Entwicklung am Häusermarkt liefert. Ergänzend wird das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht, das als Stimmungsbarometer für die Konsumneigung gilt. Auf Unternehmensseite stehen Quartalszahlen von Xiaomi Corp. sowie Zscaler Inc. im Fokus.













Mittwoch:





Zur Wochenmitte veröffentlicht Australien seinen Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis und liefert damit ein wichtiges Signal zur Inflationsentwicklung. In den USA wird die ADP-Beschäftigungsänderung (4 Wochen-Durchschnitt) erwartet, die als Indikator für den Arbeitsmarkt gilt. Zudem berichten Salesforce Inc. und HP Inc. ihre Quartalsergebnisse. Darüber hinaus findet die Hauptversammlung von Meta Platforms Inc. statt.

















Donnerstag:





Am Donnerstag stehen mehrere Konjunkturindikatoren im Mittelpunkt. In den USA wird die Kernrate des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) sowohl auf Monats- als auch Jahresbasis veröffentlicht; ein für die US-Notenbank besonders relevanter Inflationsindikator. Zusätzlich werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie der BIP-Preisindex gemeldet. In der Eurozone wird das Verbrauchervertrauen, der Geschäftsklimaindex sowie das wirtschaftliche Vertrauen veröffentlicht und geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Auf Unternehmensseite legen Costco Wholesale Corp. und Dell Technologies Inc. ihre Zahlen vor.













Freitag:





Zum Wochenschluss richtet sich der Fokus auf Deutschland: Erwartet werden der harmonisierte Verbraucherpreisindex (Jahr) sowie der Verbraucherpreisindex (Jahr/Monat) als zentrale Inflationskennzahlen. Ergänzend wird die saisonbereinigte Arbeitslosenquote veröffentlicht und liefert ein Update zur Lage am Arbeitsmarkt. Zudem findet die Hauptversammlung von TotalEnergies SE statt.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.













Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



