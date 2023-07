Wochenrückblick – DAX® mit schwarzem Donnerstag und Börsengang von Thysenkrupp-Tochter zum Freitag

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Bereits zu Wochenbeginn erreichte uns eine Meldung aus Saudi-Arabien, bezüglich der Förderung von Rohöl. Aus der offiziellen Mitteilung geht hervor, dass die Förderreduktion länger aufrechterhalten werde, als zunächst angedacht, genauer gesagt soll diese nun auch über den August anhalten. Zuvor war die Förderreduktion lediglich für Juli geplant. Wie bereits in der vorangegangenen OPEC-Plus Konferenz von Juni wurde eine erhoffte Marktstabilität als Beweggrund angeführt. Inwiefern die Ausgeglichenheit der Öl-Märkte tatsächlich eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt hat ist jedoch strittig: Der Staatshaushalt des Königreichs wird zu großen Teilen aus den Ölexporten finanziert. Auch die Ölförder-Nation Russland kündigte eine Reduktion der Ölexporte in Höhe von 500.000 Barrel pro Tag an, was die Preisentwicklung zusätzlich beeinflussen könnte. Die Ölpreisentwicklung und preisbeeinflussende Themen waren zudem jüngst Thema eines Interviews mit unserem Kollegen Christian Köker.





Erzeugerpreise sinken weiter



Zur Wochenmitte wurde der Eurostat-Bericht zur Entwicklung der Erzeugerpreise in der Eurozone veröffentlicht. Die Erzeugerpreise gingen dabei erneut zurück. Bereits im vorangengangen Bericht war ein deutlicher Rückgang der Erzeugerpreise (sowohl in der Eurozone, als auch der EU) zu verzeichnen. Der Trend setzte sich damit weiter fort. Auch im Vergleich zum Vorjahr war ein Rückgang sichtbar, nachdem die Preise im vergangenen Jahr (mitunter bedingt durch den andauernden Russland-Ukraine-Konflikt) nach oben schossen. Eine Euphorie lösten diese Daten jedoch nicht aus.



Konjunkturell weniger ereignisreich – dafür spannendes von Unternehmensseite



Dagegen stachen vorrangig zwei Unternehmen diese Woche heraus. Zu Wochenanfang erreichte uns die Meldung, dass Meta eine Konkurrenzapp zu Twitter veröffentlichen möchte. Am Donnerstag ging diese App dann auch live – vorerst jedoch nicht in Deutschland. Die ersten Reaktionen fielen positiv aus. Die Ziele von Meta sind hierbei ambitioniert. Zurückgreifen kann das Unternehmen hierbei auf die Daten der bereits etablierten Social-Media Apps Instagram und Facebook zurückgreifen, eine einfache Konnektivität der verschiedenen Plattformen sprach Meta ebenfalls als Ziel aus.



Weiterhin stand am Freitag der Börsengang der Thysenkrupp-Tochter „Nucera“ auf dem Programm. Die Wasserstoff-Tochter war dabei die erste Neuemission an der Frankfurter Börse seit Februar. Die Aktie notierte zum Handelsstart leicht über dem ursprünglichen Ausgabepreis von 20€. Insgesamt wurde Nucera mit 2,53 Milliarden Euro bewertet. Die Erlöse aus dem Börsengang summierten sich auf über 600 Millionen Euro. Diese sollen zur Entwicklung genutzt werden. Gleichzeitig ist Nucera das erste Tochterunternehmen des Thyssenkrupp-Konzerns, welches einen Börsengang vollführt. Der Mutterkonzern strebt ebenfalls an, die Mehrheit am Konzern zu behalten, möchte jedoch seinen Anteil auf nur knapp über 50% reduzieren.



Eine durchwachsene Woche



Der Börsengang von Nucera erfolgte nach einem schwierigen Tag für den DAX®. Dieser musste am Donnerstag knapp 3% abgeben. Der beste DAX®-Wert am Donnerstag (Qiagen) war ebenfalls um mehr als 0,6% nach unten gerutscht. Damit riss am Donnerstag auch die Marke von 15.600/15.700 Zählern auf Tagesschlusskursbasis. Diese hatten wir ebenfalls zuletzt häufiger herausgearbeitet, etwa im Daily-Trading-Newsletter (bspw. in der Ausgabe vom 27.06.2023 oder in der Ausgabe vom 07.07.2023) oder auch jüngst in einem Interview unseres Kollegen Julius Weiß. In letzterem wurden insbesondere Reverse Capped-Bonus-Zertifikate als mögliche Profiteure von seitwärts-bzw. abwärts verlaufenden Kursen im DAX® thematisiert. Passend hierzu können wir auch eines unserer jüngsten Webinare empfehlen. In diesem behandeln wir wichtige Tipps zum Trading-Start. Das Video ist momentan kostenlos auf unserer Website abrufbar. Die Welt der Anlagemöglichkeiten ist natürlich vielfältig. Tipps bei der Produktauswahl gibt es im Webinar nächste Woche. Dort gehen wir auf die Unterschiede der verschiedenen Produkte ein und welche wichtigen Kennzahlen Sie bei der Auswahl beachten sollten.

