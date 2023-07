Wochenrückblick – Keine eindeutige Richtung im Markt

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die Woche begrüßte uns direkt am Montag mit dem jüngsten Bericht zum ifo-Geschäftsklima Index. Nachdem sich das Geschäftsklima im aktuellen Jahr konstant über der 90-Punkte-Marke halten konnte, sank der Index nun überraschend stark um 3 Zähler auf 88,5 Punkte. Laut dem ifo-Bericht sank die Stimmung vor allem im verarbeitenden Gewerbe und viele Unternehmen evaluieren den Auftragsbestand auf einem zu geringen Niveau.



Am Folgetag erreichten uns die Daten zum (MCSI) Verbrauchervertrauen aus den USA. Diese zeichneten ein überraschend starkes Bild, mit einem Anstieg von 7,5 Punkten auf einen Stand von nun 109,70 Zählern. Ebenfalls konnte die Anzahl der neuen verkauften Häuser aus den USA überzeugen. Diese ging ebenfalls um mehr als 12 Prozent nach oben.



Ein eher regionales aber unerwartetes Ereignis bildete der verkündete Einstieg von Porsche als neuer Anteilseigner des VFB Stuttgart am Dienstagmorgen. Der bisherige Trikotsponsor und ebenfalls Anteilseigner Mercedes-Benz setzte dem Einstieg keine Steine in den Weg. Auf der Pressekonferenz war dagegen von einem „Weltmarken-Bündnis“ die Rede. Der Einstieg von Porsche soll dem Verein helfen, an alte Erfolge wieder anzuknüpfen. Hierzu wurde ein insgesamt 100-Millionen Euro umfassender Deal vorgestellt.



Inflation in der Eurozone weiter rückläufig



Zum Abschluss erreichten uns dann noch positive Inflations-Daten aus der Eurozone. Wie aus der Veröffentlichung am Freitagvormittag hervorging, konnte betrug die Teuerungsrate 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Da die Inflation jedoch weiterhin über dem Zielniveau ist, dürfte der Druck auf der EZB weiterhin vorhanden sein. Im Juli tagen die Notenbanker erneut zu einem Zinsentscheid.



Die gemischte Stimmung an den Börsen spiegelte sich auch beim deutschen Leitindex wider. Der DAX® setzte seine Seitwärtsbewegung fort, welche er seit dem Erreichen des Allzeithochs vollführt. Hier konnte sich der DAX® aber über der Marke von 15.600/15.700 Punkten festigen (Stand: 30.06. 11:20 uhr). Die Bedeutung dieser Marke hatte unser Referent Julius Weiß in einem kurzen Interview bereits dargelegt (hier geht’s zum Video). Aber auch der S&P 500® befindet sich momentan in einer spannenden Situation. Nach einem durchwachsenen Jahr 2022 konnte der Index seit Jahresbeginn um mehr als 10% zulegen. Ein gutes Omen? Unser Analyst Jörg Scherer behandelte dies in einer jüngeren Ausgabe des Daily Trading (Analyse hier zu lesen).



Eine durchwachsene Woche



Gerade in durchwachsenen Phasen wie der zurückliegenden Woche, in welcher sich unterschiedliche Nachrichtenlagen häufen, kommt unweigerlich der Wunsch nach einem „sicheren Hafen“ auf. In der Vergangenheit wurde hierfür immer wieder Gold von einigen Marktteilnehmen in Betracht gezogen. Auch die aktuelle Lage des gelben Edelmetalls haben wir in einem Video-Talk behandelt (hier klicken). Insbesondere wurde dort auch Bezug auf die Unterschiede der Entwicklung von Gold und dem Gold-Future behandelt. Aber auch Tipps, wie man überhaupt mit dem Investieren beginnt und welche Aspekte man besonders beachten sollte, um einigen Überraschungen vorzubeugen, haben wir in unserem aktuellen Webinar behandelt. Eine Aufzeichnung steht derzeit kostenlos auf unserer Website zur Verfügung (Tipps und Tricks zum Trading-Start).



