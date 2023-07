Wochenrückblick – Netflix und Tesla mit Zahlen – große Anpassung im Nasdaq-100®

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Diese Woche war der Startschuss der Bilanzsaison - und das auch gleich mit zwei Schwergewichten, die ihre Zahlen vorlegten. Darüber hinaus gab es allerdings auch eine Neuerung, die den Nasdaq-100 Index® betrifft. Konjunktureller Natur gab es abseits dessen eher weniger Neuigkeiten. Starten wir allerdings mit der Unternehmensseite.



Bilanzsaison – Netflix und Tesla starten mit Zahlen



Am Dienstag legte zunächst Novartis seine Q2-Zahlen vor. Diese sorgten für eine positive Stimmung. Der Schweizer Pharmakonzern sah sich nach einem insgesamt positiven Halbjahr dazu in der Lage, die Jahresprognose für das Umsatzwachstum anzuheben – dieses soll nun im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Es war also ein positiver Start in die Bilanzsaison, doch gespannter blickte die Anlegerwelt auf den Mittwoch, wo am Abend die beiden Tech-Riesen Netflix und Tesla die Bücher öffneten. Zuvor gab es allerdings am Mittwochmorgen noch positive Zahlen von ASML, die ebenfalls den Umsatz im 2. Quartal steigern konnten – auch ASML hob die Jahresprognose für das Umsatzwachstum um 5 % auf nun 30 % an.



Gute Vorzeichen für die Tech-Riesen?



Am Abend war es dann soweit – starten wir mit Netflix. Der Streaminganbieter konnte seinen Umsatz sowie die Marge weiter steigern. Allerdings waren die Erwartungen nach den bereits sehr positiv ausgefallenen Zahlen für das erste Quartal entsprechend hochgesteckt. Gepaart mit einem eher verhaltenen Ausblick auf das dritte Quartal musste der Aktienkurs vorbörslich die im Vorfeld der Zahlen erarbeiteten Gewinne wieder abgeben und notiert nun auf Wochensicht im negativen Bereich. Ein ähnliches Bild war bei Tesla zu erkennen. Der Elektroautobauer hatte im vergangenen Jahr angefangen seine Preise zu senken – zu Anfang des aktuellen Jahres auch im europäischen Raum. Grund dafür war neben Zunahme der Konkurrenz auch die weiter anhaltende Inflation im westlichen Raum. Dies machte sich auch in der operativen Marge sowie dem Umsatzwachstum bemerkbar. Bei beiden ging die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Reaktionen auf die gemischten Zahlen der beiden Tech-Riesen führten zu einem Kursrückgang der Aktienkurse der beiden Unternehmen am Donnerstag.





Mit Derivaten können Sie neben Anstiegen des Basiswerts auch von Kursrückgängen oder seitwärts bzw. nur leicht rückgängig laufenden Märkten profitieren. Neben klassischen Optionen wie Standard-Put-Optionsscheinen oder Knock-Out Produkten ist hier eine Möglichkeit die Gattung der Anlageprodukte.





Ebenfalls am Donnerstag fand jedoch ein weiteres Ereignis statt, welches neben Tesla und Netflix auch weitere Werte betraf.



Nasdaq-100 Index®: Anpassung der „Magnificent 7“- Gewichtung



Der 100 Werte umfassende Technologie-Index aus den USA hat das beste Halbjahr seiner Geschichte hinter sich (mehr dazu hier: bestes H1 in der Historie) gab am Donnerstag eine geplante Restrukturierung des Index bekannt.Da die Unternehmen im Nasdaq-100® nicht gleich sondern nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, nehmen größere Unternehmen einen höheren Prozentbereich der Marktkapitalisierung des gesamten Index ein. Die 7 größten Unternehmen, auch „Magnificent 7“ (die glorreichen 7) genannt, nehmen hierbei bereits über 50 % des gesamten Index ein. Dies soll mit einer Anpassung nun geändert werden. Die betroffenen Unternehmen (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla und Nvidia) werden in Zukunft nun weniger stark gewichtet sein, dafür wird der „verlorene Anteil“ in die anderen Unternehmen umgeschichtet. Die genauen Hintergründe und was dies für Anleger:innen bedeutet, hat unser Kollege Christian Köker für Sie in einem Interview zusammengefasst. Das Interview finden Sie ganz einfach auf unserem Youtube-Channel:





Anpassung Nasdaq-100®



Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche.





Quelle: HSBC



