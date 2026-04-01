10.000 % Rendite: Selbstexperiment von Youtuber trägt Früchte

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Kann man aus 500 Euro tatsächlich 50.000 Euro machen? Genau diese Frage stellt sich ein YouTuber in einem laufenden Selbstexperiment und die bisherigen Ergebnisse sorgen für Aufmerksamkeit.

Nach sechs Wochen liegt das Trading-Portfolio bereits bei rund 1.860 US-Dollar. Das entspricht einer Rendite von über 270 Prozent. Ein Wert, der selbst im hochvolatilen Kryptomarkt alles andere als selbstverständlich ist.

Starker Lauf mit klarer Strategie

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin hat sich im letzten Jahr schnell einen Namen als führender Experte der Branche gemacht, da er schon in der Vergangenheit mit extrem treffsicheren Prognosen überzeugt hat. Nun hat er einen interessanten Selbstversuch gestartet und beweist auch hier wieder seine Expertise.

Der Ansatz hinter dem Experiment ist bewusst gewählt: Statt klassischer Chartanalyse setzt der Analyst primär auf News-Trading. Das bedeutet, dass Positionen gezielt rund um wichtige Ereignisse eröffnet werden, etwa bei Notenbankentscheidungen, Listings oder plötzlichen Marktbewegungen.

Das Ziel ist nicht, jeden Trade mitzunehmen, sondern selektiv dort aktiv zu werden, wo die Wahrscheinlichkeit kurzfristig auf der eigenen Seite liegt. Genau diese Herangehensweise hat sich zuletzt ausgezahlt.

Allein in der vergangenen Woche konnten mehrere erfolgreiche Trades umgesetzt werden, darunter:

Schnelle Rebounds nach starken Kursabfällen

Reaktionen auf Marktübertreibungen

Kurzfristige Chancen rund um Listings und Nachrichten

Das Ergebnis: Rund 395 US-Dollar Gewinn innerhalb weniger Tage – ein deutlicher Schritt nach vorne. Dabei hat er alle Trades in Echtzeit in seiner Rundumbitcoin Skool Community gepostet und seine Gedanken dazu geteilt, sodass Mitglieder entscheiden konnten, ob sie die Trades mithandeln oder nicht.

Kleine Trades, große Wirkung

Was auf den ersten Blick nach kleinen Gewinnen aussieht, entfaltet durch den niedrigen Startbetrag eine enorme Wirkung. Einzelne Trades mit 70 bis 120 Dollar Gewinn wirken im Gesamtportfolio bereits massiv.

Genau das ist auch der Grund, warum das Experiment bewusst mit 500 Euro gestartet wurde. Die Idee dahinter: Jeder soll nachvollziehen können, wie sich auch mit einem kleineren Kapital Fortschritte erzielen lassen.

Dabei wird jeder Trade transparent dokumentiert, inklusive Verlustpositionen. Denn auch die gehören zum Gesamtbild dazu.

Risiken bleiben bestehen

Trotz der beeindruckenden Entwicklung bleibt der Experte realistisch. Eine Rendite von mehreren hundert Prozent in wenigen Wochen ist keine Garantie für zukünftige Gewinne, im Gegenteil.

Je länger das Experiment läuft, desto höher wird statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen. Und erste Risiken zeigen sich bereits.

Ein aktueller Trade auf den Ölpreis läuft derzeit gegen die Position. Der Fehler: Eine ursprünglich klare Strategie wurde nicht konsequent eingehalten. Statt erst bei höheren Preisniveaus einzusteigen, wurden Positionen zu früh eröffnet.

Das Ergebnis: Buchverluste, die im schlimmsten Fall einen Teil der bisherigen Gewinne wieder auffressen könnten.

Psychologie entscheidet über Erfolg

Genau hier zeigt sich einer der wichtigsten Faktoren im Trading: Disziplin. Nicht die Strategie allein entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, sondern die konsequente Umsetzung.

Der YouTuber spricht offen darüber, dass gerade solche Fehler langfristig entscheidend sein können. Denn während Gewinne oft durch gute Setups entstehen, entstehen größere Verluste meist durch emotionale Entscheidungen.

Zwischen Euphorie und Realität

Das große Ziel von 50.000 Euro bleibt weiterhin extrem ambitioniert. Selbst der Experte selbst geht nicht davon aus, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Vielmehr dient das Experiment als Realitätscheck: Wie weit kann man mit einem kleinen Kapital kommen, wenn man strukturiert und diszipliniert handelt?

Nach sechs Wochen fällt die Zwischenbilanz klar positiv aus. Doch gleichzeitig ist klar, dass eine Korrektur jederzeit möglich ist.

Nächste Meilensteine im Blick

Mit knapp 1.900 Dollar im Portfolio rückt die nächste Marke von 2.000 Dollar in greifbare Nähe. Gleichzeitig steigt mit wachsendem Kapital auch die Möglichkeit, größere Positionen einzugehen und damit schneller Fortschritte zu erzielen.

Doch genau das erhöht auch das Risiko. Ob der aktuelle Lauf weitergeht oder eine Phase mit Verlusten folgt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Sicher ist nur: Die Volatilität bleibt hoch und damit auch die Chancen.

Bitcoin Hyper: Neue Chancen im Krypto-Markt

Während Trading-Strategien kurzfristige Gewinne ermöglichen können, entstehen im Hintergrund neue Projekte, die langfristig für Wachstum sorgen könnten.

Eines davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER). Das Projekt zielt darauf ab, die Möglichkeiten von Bitcoin deutlich zu erweitern, indem moderne Technologien wie die Solana Virtual Machine integriert werden.

Dadurch könnten künftig Anwendungen aus dem DeFi-Bereich direkt auf Bitcoin umgesetzt werden – ein Bereich, der bisher nur eingeschränkt verfügbar ist.

Der $HYPER Token befindet sich aktuell noch im Vorverkauf. Frühzeitige Investoren sichern sich damit Zugang zu einem Projekt, das darauf abzielt, Bitcoin technologisch auf die nächste Stufe zu bringen. Gerade in einem Markt, der ständig nach neuen Narrativen sucht, könnten solche Entwicklungen langfristig eine entscheidende Rolle spielen.

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