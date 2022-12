+ 16 % an einem Tag - Geht dieser neue Coin durch die Decke?

Auch in dieser Woche folgt der Kryptomarkt dem Trend, sich am Wochenende zurückzuziehen. Während die gesamte Marktkapitalisierung der digitalen Währungen am Freitag noch über 860 Milliarden Dollar betrug, ist sie in den letzten 24 Stunden bereits auf 850 Milliarden USD gefallen und pendelt sich nun hier im Mittelfeld ein. Bitcoin und Ethereum sind leicht im Minus (Bitcoin – 0,3 %, Ethereum – 1,3 %) und auch die Mehrheit der Top 100 Coins liegt in den vergangenen 24 Stunden eher im roten Bereich.

Wenn auch viel Unsicherheit am Kryptomarkt herrscht, ist eines trotzdem sicher: Irgendwo ist immer ein Coin, der gerade pumpt. Wenn er nicht in den Top 100 zu finden ist, dann in den hinteren Reihen. Die Coins, die am Binance Launchpad exklusiv für BNB-Holder angeboten werden, sind hier oft ein Geheimtipp. So war es auch beim HOOK-Token, dem Governance-Token zum Hooked Protocol. Das Hooked Protocol schafft eine Plattform, die den Einstieg ins Web3 erleichtern soll. Genauer gesagt sollen hier verschiedene Lernprogramme etabliert werden. Nutzer haben die Möglichkeit durch Quiz 2 Earn Token zu verdienen und kommen so mit dem Krypto-Space und dem Web3 in Berührung. Das Konzept scheint vielversprechend zu sein, da die Plattform bereits mehr als 2 Millionen Nutzer vorweisen kann. Das deutet darauf hin, dass in diesem Bereich noch viel möglich ist und schon bald weitere Learn 2 Earn Projekte folgen könnten.

Da es sich hier aber noch um eine Nische handelt, die noch ganz am Anfang steht, sind weitere Projekte wohl eher nicht als Konkurrenz zu sehen, da man hier noch genug damit zu tun haben wird, den Markt erstmal abzudecken. Das Potential ist riesig. Die Idee, das Lernen spielerisch zu gestalten, mit Token zu belohnen und damti den Einstieg in neue Technologien zu verbinden, schafft unglaublich viele Vorteile. Sowohl für den User, als auch für den Kryptomarkt im Allgemeinen, da so immer mehr Menschen an verschiedensten Punkten mit digitalen Assets und deren Chancen in Verbindung kommen.

Am Binance Launchpad war der HOOK-Coin am 1. Dezember für 0,10 USD zu bekommen. Aktuell liegt der Kurs bei 2,75 Dollar. Aktuell ist es noch zu früh um eine Einschätzung zu geben, wo die Reise hier noch hingeht, aber seit seiner Einführung hat sich der Coin stabil über der 2 Dollar Marke gehalten und ist aktuell auf dem Weg, wieder den Bereich um 3 Dollar anzutesten. In diesem Bereich war bisher auch der Höchststand erreicht (2,94 USD).

Die Stimmung für den neuen HOOK-Coin ist auf jeden Fall bullish. Bisher hat HOOK auch eine beeindruckende Leistung hingelegt und beläuft sich bereits jetzt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 137 Millionen Dollar. Damit rankt der neue Token schon auf Platz 223 und von hier aus ist der Weg in die Top 200 nicht mehr weit. Mit HOOK könnte es sich um einen Geheimtipp handeln, der langfristig noch extrem viel Potential mit sich bringt.

Neue Coins erweisen sich oft als äußerst lukrativ

Während Vervielfachungen des Preises innerhalb weniger Tage bei etablierten Kryptowährungen eher die Ausnahme als die Regel sind, ist das bei neuen Coins bei deren Markteinführung schon öfter der Fall. Natürlich hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass auch Bitcoin, Ethereum und CO innerhalb eines Jahres eine Performance hinlegen können, wie das bei Aktien eher nicht der Fall sein wird, aber eine Kursexplosion von mehreren 1.000 % beinahe über Nacht ist dann doch eher Coins bei einer starken Markteinführung zuzuschreiben.

Ein Coin, der so eine Performance hinlegen könnte, ist der IMPT-Token. Dieser befindet sich aktuell auch noch für einen Tag im Presale, ehe er ab 14. Dezember an den ersten Kryptobörsen gelistet wird. In der ersten Phase des Vorverkaufs war ein IMPT-Token noch für 0,018 USD erhältlich, bevor der Preis in der nächsten Stufe auf 0,023 Dollar angehoben wurde. Damit konnten die Investoren der ersten Stufe bereits durch die Preiserhöhung einen ordentlichen Buchgewinn verzeichnen.

Die Tatsache, dass im Presale beinahe eine Milliarde Token verkauft werden und weit mehr als 17 Millionen Dollar umgesetzt werden konnten, lässt schon vermuten, welche Gelegenheit sich hier bietet. Projekte, die einen derart starken Vorverkauf hinlegen, können bei Markteinführung eine Kursrallye durchlaufen, die zu weit mehr als einer Verzehnfachung des Investments führen kann (+ 1.000 % und mehr sind hier möglich). Das Thema, mit dem sich IMPT beschäftigt, könnte nicht aktueller sein. Im IMPT-Ökosystem wird der Emissionshandel auf die Blockchain gebracht und verantwortungsvolle Konsumenten werden mit nachhaltigen Unternehmen zusammengeführt.

