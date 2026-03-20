165.000 Dollar für Bitcoin? Durchbruch beim Clarity Act

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In den vergangenen 24 Stunden hat der Kryptomarkt wieder frische Hoffnung aus Washington bekommen. Beim CLARITY Act zeichnet sich ein möglicher Durchbruch ab, nachdem sich die entscheidende Blockade rund um Stablecoin-Zinsen offenbar gelockert hat.

Genau dieses Thema hatte die Gesetzgebung seit Monaten ausgebremst und den Markt immer wieder enttäuscht. Nun wächst erneut die Fantasie, dass die USA 2026 doch noch einen klareren Regulierungsrahmen für digitale Assets schaffen könnten.

Für Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt ist das relevant, weil regulatorische Klarheit in den USA seit langem als möglicher Katalysator für mehr institutionelles Kapital, höhere Planungssicherheit und eine neue Dynamik bei Adoption und Bewertung gilt.

Einigung bei Stablecoin-Yield könnte den CLARITY Act durchbringen

Konkret geht es um eine Einigung beim heiklen Thema Stablecoin-Yield. Genau dieser Streit hatte den CLARITY Act seit Januar blockiert. Der Kernkonflikt: Krypto-Unternehmen wollten Erträge beziehungsweise Belohnungen auf Stablecoin-Bestände ermöglichen, während Banken davor warnten, dass dadurch Einlagen aus dem klassischen Bankensystem abgezogen werden könnten. Laut den zuletzt berichteten Eckpunkten sollen Rewards auf passive Stablecoin-Bestände untersagt werden, während nutzungsbasierte Anreize etwa für Zahlungen, Transfers oder Plattformaktivität weiter möglich bleiben könnten. Das würde den politischen Mittelweg markieren, auf den der Markt seit Wochen wartet.

UPDATE: CLARITY ACT GETS BREAKTHROUGH AS SENATORS REACH DEAL ON STABLECOIN YIELD



Senators Thom Tillis and Angela Alsobrooks have reportedly agreed in principle on stablecoin-yield language, removing the main obstacle that had frozen the CLARITY Act since January.



A Senate… pic.twitter.com/byW1WCykUL — BSCN (@BSCNews) March 22, 2026

Wichtig ist dabei: Das ist noch kein verabschiedetes Gesetz. Vielmehr wurde die größte aktuelle Hürde aus dem Weg geräumt, sodass der legislative Prozess nun wieder anlaufen könnte. Laut Berichten wird eine Behandlung im Senate Banking Committee für die zweite Aprilhälfte angepeilt. Danach müssten aber noch weitere Schritte folgen: ein erfolgreicher Ausschussprozess, eine Zustimmung im gesamten Senat, die Abstimmung mit anderen Senats- und Hausversionen sowie am Ende die Unterschrift des Präsidenten. Der Zeitplan bleibt also eng.

Für Bitcoin ist das trotzdem bullische Fantasie. Der Markt preist hier nicht nur ein einzelnes Gesetz ein, sondern die Möglichkeit, dass die USA nach Jahren der Unsicherheit endlich klarere Spielregeln für digitale Assets setzen. Genau das könnte institutionelle Nachfrage erleichtern, neue Produkte beschleunigen und Kapitalzuflüsse begünstigen. Schon der Umstand, dass die größte Blockade beim CLARITY Act kleiner wird, reicht deshalb aus, um die Stimmung im Kryptosektor aufzuhellen.

Polymarket zeigt allerdings, dass der Markt das Gesetz noch längst nicht als sichere Sache betrachtet. Der Prognosemarkt bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act noch 2026 tatsächlich Gesetz wird, aktuell nur mit 68 Prozent. Das ist klar positiv, aber eben keine Gewissheit. Schließlich bleiben mehrere politische und prozedurale Hürden bestehen, und selbst nach dem jetzigen Fortschritt kann der Prozess im Senat oder später bei der finalen Abstimmung erneut stocken.

Utility-Token im Fokus: Warum der CLARITY Act neue Gewinner hervorbringen könnte

Sollte der CLARITY Act tatsächlich verabschiedet werden, dürfte das insbesondere für Utility-Token ein klar bullisches Umfeld schaffen. Denn genau diese Token-Kategorie leidet bislang am stärksten unter regulatorischer Unsicherheit. Klare Regeln könnten hier erstmals definieren, wann ein Token als Nutzungsinstrument innerhalb eines Netzwerks gilt – und eben nicht als Wertpapier. Das würde Entwicklern, Investoren und Plattformen endlich Planungssicherheit geben und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen.

Entsprechend wächst aktuell die Fantasie, dass Utility-Token zu den größten Profiteuren eines solchen regulatorischen Durchbruchs zählen könnten.

Ein spannender Kandidat in diesem Kontext ist Bitcoin Hyper, das aktuell bereits deutliche relative Stärke im Presale zeigt. Über 32 Millionen US-Dollar wurden hier bereits eingesammelt – ein klares Signal für steigendes Investoreninteresse trotz eines insgesamt eher seitwärts tendierenden Marktes. Das Konzept dahinter: Die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Entwicklerfreundlichkeit von Solana zu verbinden. Im Zentrum steht dabei die Integration der Solana Virtual Machine, die es Entwicklern ermöglichen soll, Anwendungen direkt im Bitcoin-nahen Ökosystem zu bauen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Genau hier entsteht die eigentliche Fantasie: ein lebendiges, wachsendes Ökosystem auf Bitcoin-Basis, das über klassische Store-of-Value-Narrative hinausgeht. Sollte regulatorische Klarheit tatsächlich eintreten, könnten genau solche Projekte massiv profitieren, da sie direkt auf Nutzung, Infrastruktur und reale Anwendung setzen. Aktuell zeigt sich diese Dynamik bereits im Presale-Verlauf, in dem der Preis weiter anzieht und erste Buchgewinne möglich erscheinen. Ergänzt wird das Setup durch ein Staking-Modell mit rund 37% APY.

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