2021 - Aktien, Gold, Bitcoin JETZT den Grundstein legen

Liebe Leser, Investieren, geschickt anlegen, traden von Nel über Biontech bis Beyond Meat – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top. Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern. Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf.

Wir tüfteln derzeit an unserer Depotzusammenstellung für 2021. Soviel sei verraten. Wir setzen nicht nur auf die altbekannten Tech-Werte wie Apple, Amazon oder Alibaba. Wir sehen auch bei Titeln wie RWE oder Hapag Lloyd gute Chancen im kommenden Börsenjahr. Die Sektorenrotation hat begonnen und könnte diesen Aktien im kommenden Jahr Auftrieb verleihen.

Deshalb bleiben 96% unserer Leser bei uns, eine “Verbleibquote”, die sonst wohl niemand hat. Auf alle Fälle sind wir stolz drauf. Aber – wir sind nicht umsonst. Denn – was nichts ist, das kostet auch nichts. Dazu gilt auch – wir versprechen keine 1000% in xx Monaten. Völlig unseriös sowas. Wir zeigen jeden Tag im Börsendienst, wie man strukturiert und intelligent sein Vermögen aufbaut. Wer “den sicheren Weg zur Million” sucht, ist bei uns falsch. Wir zeigen Euch den intelligenten Weg! zur Million. Oder zu 100.000 Euro. Je nachdem, wo Eure Ausgangsbasis ist. Wir haben Euch ein paar Feedbacks von Lesern immer wieder gezeigt, aber am Ende kann man sowas hinschreiben und Papier ist geduldig, so sagt man. Deshalb – überzeugt Euch selbst. Auch gern erstmal im Monatsabo, wir zwingen niemand in ein 1000-Euro-Jahresabo. Nicht unser Stil – Ihr müsst Euch bei uns wohlfühlen und zufrieden sein.

Und da sind wir bei Biontech, Tesla, Daimler oder Gold, bei Bitcoin, Silber oder dem Euro, bei Nel Asa, Infineon oder Va-Q-Tec. Allesamt Aktien, die wir emfpohlen hatten, Basiswerte, die wir long sind oder waren. Bloss – nicht jeden zu jedem Zeitpunkt. Wir handeln Börsenpsychologie und rennen vorweg und nicht hinterher. Dafür braucht man oben angesprochene Erfahrung. Wir laden Euch ein, Euch unter www.feingold-academy.com/boersendienst erst einmal ein Bild zu machen. Oder googelt “Daniel Saurenz n-tv (hier am Tiefpunkt im März 2020…)” – dann findet Ihr unsere wöchentlichen Auftritte bei n-tv. So sieht man in Bild und Ton wie wir ticken. Und ihr könnt auch immer schauen, wann wir was gesagt haben. Denn erzählen kann man viel – stellt uns gerne auf den Prüfstand. Und wer dann noch Fragen hat – info@feingold-research.com 2020 gibt es unsere Abos und Services noch zum alten Preis – baut Euer 2021-er Depot mit uns – konservativ wie auch spekulativ mit den passenden Trades. Ob Ihr einmal die Woche handeln wollt oder täglich – wir haben das passende Abo. Euer TEAM Feingold Research wünscht eine gute Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr!