3-beste-Coins-zum-Investieren-während-des-Kryptowinter-Bärenmarktes-2023

Im Kryptowinter und Bärenmarkt suchen viele Anleger nach Möglichkeiten, wie sie ihr Kapital in Sicherheit bringen und idealerweise noch eine Rendite erwirtschaften. Krypto-Presales könnten eine solche Option darstellen, da bis zur Freigabe des öffentlichen Handels temporär keine Kursverluste möglich sind. Darüber hinaus bieten sie Anlegern meist einen Vorverkaufsrabatt, welcher eine relativ sichere Rendite darstellt. Außerdem haben sie im Vergleich zu etablierten Coins noch nicht so hohe Wertverluste ihrer Finanzmittel erlitten. In diesem Beitrag werden 3 der besten Coins zum Investieren für den Kryptowinter und Bärenmarkt vorgestellt.

Platz 1: FightOut – fortschrittlichste Move-to-Earn-Kryptowährung

Viele Personen haben gute Vorsätze bezüglich ihrer sportlichen Ziele, jedoch schaffen es 80 % nicht diese länger als 5 Monate aufrechtzuerhalten. Mit FightOut sollen hingegen mit Leichtigkeit aus Sportmuffeln künftig Sportsüchtige werden. Um dies zu erreichen, nutzt es eine bisher mangelnde Community in der Fitness, die sich gegenseitig durch kompetitive Effekte und Vergleiche von Statistiken motiviert. Ebenso förderlich wirkt sich das Investment in die Fitness aus, da es schließlich Belohnungen und keine Verluste verursachen soll. Aber auch die körpereigenen Drogen sorgen für eine starke Motivation.

Einer der interessantesten Aspekte stellt jedoch die Gamifizierung dar, bei welcher langweiliges Yoga und Jogging zu einem Action-Spiel werden können. Dabei sind innerhalb des Sport-Metaversums von FightOut auch ähnliche Unterhaltung wie bei Nintendo Ring Fit und Pokémon Go möglich. Dabei bietet das Projekt auch eigene Fitnessstudios mit modernsten Sportgeräten und Sensoren. Darüber hinaus stehen innerhalb dieser auch Seminarräume, Co-Working-Spaces, Filmstudios, Snackbars und vieles mehr zur Verfügung.

Mit seinem Angebot möchte FightOut die bisherigen Probleme der Move-2-Earn-Anwendungen beseitigen. So müssen keine sehr hohen Investitionen in NFTs mit zufälligen Attributen vorgenommen werden, welche bisher einen Großteil der Sportler davon abgehalten hat. Stattdessen soll sich FightOut an Sportler unterschiedlichster Disziplinen richten und ihnen ein Training wie von einem Proficoach ermöglichen. Darüber hinaus stehen unterschiedlichste Herausforderungen, Turniere und Duelle zur Verfügung.

Für kurze Zeit können die Token noch im Vorverkauf mit einem Rabatt von bis zu 50 % gekauft werden. Um diesen freizuschalten, müssen lediglich ein paar Bedingungen erfüllt werden. So werden die Boni von der Anlagehöhe sowie dem Investitionszeitraum bestimmt. Allerdings stehen nur noch Coins im Wert von 2,876 Mio. US-Dollar für das Angebot zur Verfügung. Bemerkenswert ist auch, dass innerhalb von nur 72 Stunden Token im Umfang von fast 50 % des Presales verkauft wurden.

Platz 2: Dash 2 Trade – beste Vorverkaufs-Analyseplattform

Die profitabelste Anlageklasse stellen die Vorverkäufe dar, weil kaum Anleger investiert sind und Vorverkaufsrabatte sowie hohe Belohnungen fürs Staking und Liquidity Farming zu Beginn gewährt werden. Allerdings entstehen insbesondere für Privatanleger in diesem Zusammenhang Probleme. Denn jeden Tag erscheinen neue Coins, Nachrichten und Analysen. Hinzu kommt eine nötige Due Diligence, wobei kaum jemand die Expertise, technischen Hilfsmittel und Zeit hat, um all dies effektiv zu überwachen. Aus diesem Grunde entgehen Kleinanleger jedoch meist die profitabelsten Investments und teuersten Risiken.

Mithilfe von Big Data und künstlichen Intelligenzen sollen privaten und institutionellen Anleger künftig entscheidende Vorteil bei der Analyse geboten werden. Besonders praktisch in diesem Zusammenhang stellt die Einbindungsmöglichkeit von Assets aus unterschiedlichen Quellen dar. Auf diese Weise lassen sich selbst umfangreich diversifizierte Krypto-Portfolios außergewöhnlich komfortabel von einem Ort aus verwalten und analysieren. In diesem Zusammenhang sollen dann auch individuelle Hinweise gegeben werden.

Im Bereich der Presales kann Dash 2 Trade die bisher stark verstreuten und nur mangelhaften Analysewerkzeuge auf die nächste Stufe bringen. Dafür hat das Team hinter Learn2Trade mit einer Community von 70.000 Mitgliedern über 3 Jahre ihre Analyseverfahren entwickelt. Die Ergebnisse lassen sich in Form einzigartiger Tools für Roadmapfortschritte, Community-Entwicklung, Tokenomics, Wal-Aktivität, Smart Contract Audits, Teamerfahrungen und vielen mehr bestaunen. Außerdem gehören zu dem Projekt Möglichkeiten zur Generierung eines passiven Einkommens wie durch Social Trading, anfängerfreundlichste Handelsroboter und Backtesting.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das stark gefragte Presale eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 10 Mio. US-Dollar aufnehmen. Im Moment können noch die letzten Coins im Wert von insgesamt 3 Mio. US-Dollar für einen Preis von 0,0533 US-Dollar pro Token erworben werden. Im Anschluss sollen bereits in Kürze die ersten Listungen an LBank und BitMart folgen, welche schon offiziell bestätigt wurden.

Platz 3: Calvaria – innovativstes P2E-Kartenspiel

Bisher standen der Verbreitung von Play-to-Earn-Spielen einige Hürden im Wege. Denn für diese wird in der Regel eine Wallet benötigt, wodurch weniger finanzaffine Personen erst einmal ferngehalten werden. Überdies müssen die Nutzer in der Regel zuvor Investitionen in Höhe von mehreren Hundert bis Tausende von Euros tätigen. Im Vergleich zu den traditionellen Videospielen für Preise von rund 40 bis 60 € steht dies in keinem gesunden Verhältnis. Calvaria möchte hingegen einen völlig neuen Weg gehen und bietet dafür auch eine kostenlose Spielvariante ohne Wallet an. Möchten die Gamer jedoch auch Belohnungen verdienen, so müssen sie zuvor in ein eigenes NFT-Kartendeck investieren.

Darüber hinaus bietet Calvaria noch mehr einzigartige Features unter den P2E-Kartenspielen. So verfügt es erstmalig über Storymodus, Afterlife-Thema und 3D-Designs mit Animationen. Zudem stellt es die Wettbewerber durch die Mitgestaltung der Nutzer über die DAO in den Schatten. Aber auch der eigene Calvaria-Kult mit Serien, Comics und Fanprodukten gibt dem Projekt noch einmal weitere Einnahmeströme und ein besonderes Potenzial. Ebenfalls besonders ist die eigene Mobile-App mit plattformübergreifendem Gaming. Somit wird alles für eine bestmögliche Verbreitung geboten, da auf diese Weise wesentlich leichter Spieler zueinanderfinden und Freunde miteinander spielen können sowie die Nutzer komfortabel wechseln können.

Insgesamt stellt Calvaria ein ausgesprochen abwechslungsreiches P2E-Strategiespiel mit einer besonderen Tiefe dar. Denn es wurde mit Hinblick auf den E-Sport besonders vielschichtig und kompetitiv gestaltet. So stehen unterschiedliche Fraktionen, Aufrüstungen, Tränke, Zauber, Spielmodi und mehr zur Verfügung. Durch Upgrades werden die seltenen Karten noch einmal zusätzlich im Angebot verknappt. Auf diese Weise sowie durch den NFT-Verleih können auch Investoren von Calvaria profitieren.

Derzeit befindet sich das Game noch im Presale, wobei schon Coins im Wert von annähernd 2,5 Mio. US-Dollar verkauft wurden. Im Moment erhalten die Anleger pro US-Dollar 30,77 $RIA. Jedoch können nur noch Token im Wert von insgesamt rund 500.000 US-Dollar erworben werden. Danach sollen bereits die ersten Listungen an den Kryptobörsen erfolgen. Dafür hat das Team schon die ersten Verträge mit den Exchanges KuCoin und Gate.io unterzeichnet. Kurze Zeit danach soll ebenfalls XT.com erfolgen und im ersten Quartal 2023 dann noch weitere 5 bis 10 Listungen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.