3 Coins 🪙 mit automatischer Wertsteigerung 📊  noch vor dem eigentlichen Token Launch!

Bei einem gepflegten Porsche 911 Tanga geht man davon aus, dass das Auto praktisch eine automatische Wertsteigerung besitzt. Sie ist quasi eingebaut, denn die Fahrzeuge des Zuffenhausener Autoherstellers gelten sowohl in jungen Jahren als auch im fortgeschrittenen Alter als enorm wertstabil.

Experten sehen einen weiteren Wertzuwachs auf Besitzer des Oldtimers zukommen. Historische Daten lassen erahnen, dass es sich um eine kontinuierliche Wertsteigerung über viele Jahre hinweg handelt. Schauen wir uns jetzt den aktuellen Kryptomarkt an und suchen Projekte mit automatischer Wertsteigerung.

AiDoge bietet bis zu 30 % Wertzuwachs

Launchpad XYZ kann sogar 100 % automatischen Wertzuwachs bieten

yPredict.ai übertrumpft alle anderen Token mit 233 % Wertsteigerung

Statt Token Launch gibt es Krypto Pre-Sales

Normalerweise wird ein Token Launch sehnsüchtig von der Community und Anlegern erwartet, denn dann ist die Kryptowährung an öffentlichen Handelsplätzen verfügbar.

Inzwischen stellen moderne Krypto Projekt ihre Token vor dem Launch einem ausgewählten Publikum vor und bieten sie besonders günstig an. Mit dem eingesammelten Geld wird das Projekt gefördert und benötigte Funktionen entwickelt.

Angesprochen werden bei den meisten Pre-Sales die Zielgruppe der Anfänger und Kleinanleger. So erhalten Anleger Zugang zu interessanten Projekten, die sonst vollkommen außen vor geblieben wären. Dank der Preise weit unter 1 $ ist nicht nur der Einstieg mit geringen Summen möglich.

Das Wachstumspotenzial ist bei diesen Preisen deutlich höher als bei Standard Coins, die seit Jahren an den Krypto Börsen etabliert sind.

Automatischer Wertzuwachs als zusätzlicher Anreiz

Der Markt ist schwierig. Da ist es gut, wenn Entwickler mit zusätzlichen Anreizen die Anleger von ihren Projekten überzeugen können. Der automatische Wertzuwachs entsteht dadurch, dass die Entwickler bereits während des Vorverkaufs den Preis für den Token Launch festlegen und veröffentlichen. Bis zum Launch haben die Entwickler die Kontrolle über den Preis ihrer Token.

Sobald der Token an der ersten Exchange gelistet ist, entzieht sich die Preisentwicklung ihrer Kontrolle. Diesen Umstand nutzen auch die Teams hinter AiDoge, Launchpad XYZ und yPredict, in dem sie ihren Anlegern deutliche Wertsteigerungen ermöglichen. Wir stellen die Pre-Sales im Einzelnen vor.

Bei AiDoge sind bis zu 30 % möglich

Wäre es nicht toll, Sie investieren heute 1.000 $ und haben in wenigen Wochen 1.300 $ im Depot? So etwas gibt es nicht? Doch, und zwar bei AiDoge. Das intelligente Projekt ist ein kontextbezogener Meme Generator.

Sein Token, der $Ai, ist nicht nur an den Stablecoin USDT gebunden. Die 1:1 Bindung an den US-Dollar mindert auch die Risken der Kursschwankungen, die bei Kryptowährungen üblich sind.

Der als ERC-20 Standard programmierte Utility-Token $Ai basiert auf der Ethereum Blockchain. Er ist der Treiber des Ökosystems von AiDoge. Die Technologie, die für den Meme Generator verwendet wird, ist dieselbe wie die von ChatGPT.

Mit KI Meme Generator Preis pro

Token in $ Token-Standard Konkurrent

Für wen? Welches Konzept Derzeit im Pre-Sales AiDoge 0,0000268 ERC-20 Alle Meme Coins Generator WOJAK 0,0001954 ERC-20 Shiba Inu P2E ArbDOGE 0,0000000009647 Arbitrum Keine Experiment PEPE 0,0000008127 ERC-20 Alle Meme Coins unbekannt REKT 0,00000001438 Arbitrum Keine auf Kurs wetten AIMEME 0,00001589 BNB Shiba Inu P2E MEMEAI 0,00003674 BNB Shiba Inu unbekannt KhiboShib 0,0000002804 ERC-20 Shiba Inu, DogeCoin unbekannt

Anleger erhalten die gleichen fortschrittlichen Algorithmen und setzen auf allerneuste Technologien. Mit AiDoge lassen sich Memes generieren, die später für eine Vielzahl an Möglichkeiten einsetzbar sind.

Mit dem Meme Generator AiDoge können Benutzer Memes erstellen, um diese:

als NFT zu minten

auf Marktplätzen zu verkaufen

auf der AiDoge Plattform zur Abstimmung bereitzustellen

für Marketingkampagnen zu verwenden

Bis zu 100 % Wertzuwachs bei Launchpad XYZ

In diesem interessanten Projekt kommen Anleger auf ihre Kosten, die auch am Staking interessiert sind. Der Utility-Token $LPX gewährt den Zugang zur Plattform, die als nahtlose Brücke ins Web 3.0 gilt. Auf der Plattform Launchpad XYZ sind viele Bereiche verfügbar, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Von Gaming Hub, über NFT-Listing, dezentralisierte Handelsplattform und Trading Terminal ist Launchpad XYZ vielfach einsetzbar.

Pre-Sales Token Preis in $ Wert Auto. Wertsteigerung in % Phase 1 0,0350 100 Phase 2 0,0375 7,14 Phase 3 0,0400 14,29 Phase 4 0,0425 21,43 Phase 5 0,0450 28,57 Phase 6 0,0500 42,86 Phase 7 0,0550 57,14 Phase 8 0,0600 71,43 Phase 9 0,0650 85,71 Phase 10 0,0700 100,00

Über 10 Phasen während des Vorverkaufs können Anleger bis zu 100 % Wertzuwachs erhalten. Diese automatische Wertsteigerung würde bedeuten, dass Sie bei einem Investment von 1.000 $ am Ende von Phase zehn 2.000 $ im Depot haben. Noch ist Phase 1 verfügbar, Sie könnten also vom vollen Potenzial profitieren, die das Projekt derzeit bietet.

Die Mindestsumme, die Sie investieren müssen, um von der 90-tägigen Staking-Phase profitieren zu können, liegt bei 10.000 LPX. Beim derzeitigen Preis von 0,0350 $ würde das einem Investment von 350 $ entsprechen. Kurz bevor der Utility-Token dann an die erste Exchange geht, wäre ihr Asset das Doppelte wert. Sobald das Listing beginnt, unterliegt die Preisfindung dem herkömmlichen Angebot und Nachfrage Modus.

yPredict bietet bis zu 233 % Wertsteigerung

Dieser Utility-Token basiert auf der Polygon Blockchain. Das Projekt ist ebenfalls eine Plattform. Ihr Hauptzweck ist im Kern alles rund um die vorausschauende Analyse. Mit Predictive Analytics sind Prognosen möglich, die in diesem Fall den finanziellen Strategien der Benutzer zugutekommen. yPredict ist ebenfalls derzeit im Pre-Sales besonders günstig erhältlich.

Die Sentiment Analyse ist ein weiterer Bereich, den die yPredict Plattform abdeckt. Mit Echtzeit-Analysen und verlässlichen Daten aus über 25 Indikatoren können Benutzer nicht nur Handelsstrategien erstellen, sondern auch testen lassen, ob ihre bisherigen Strategien wirksam sind. Mit farblich markierten Kennzahlen ist auf einen Blick erkennbar, ob ein Asset Potenzial hat oder nicht.

Funktion yPredict defytrends dash2trade Luncarcrush Chartvergleiche Quotierung Handelsterminal Transaktionsdaten Vorhersagemodelle mit KI Automatische technische Chartanalyse Kostenlose Vorhersagemodelle Trading aus dem Chart heraus

Der Algorithmus, den yPredict verwendet, ist zum Patent angemeldet, was den Wert des Utility-Token noch einmal steigert. Die großartigen Staking-Rewards bieten zudem einen deutlichen Mehrwert für Token Inhaber. $YPRED ist an den US-Dollar gebunden, und zwar über den Stablecoin von Tether, den USDT.

Fazit

Manche Projekte sind einfach besser als andere. Die hier vorgestellten Coins bieten noch vor dem eigentlichen Launch einen automatischen Wertzuwachs, der die Anleger zusätzlich motivieren soll. Mit dem frühen Einstieg in ein Projekt lassen sich die Chancen auf eine lukrative Rendite deutlich steigern. Bis zum Listing auf der ersten Exchange haben Anleger die Möglichkeit, den Utility-Token $YPRED zu sehr niedrigen Preisen zu kaufen.

