3 Coins mit dem größten Hype für das Jahr 2023

Zum Schluss des Jahres 2022 haben 3 Coins für ein besonders großes Aufsehen gesorgt. Denn sie konnten sogar im Kryptowinter für eine beeindruckende Nachfrage sorgen und andere Projekte in den Schatten stellen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sie auch im kommenden Jahr 2023 eine herausragende Perspektive bieten. Um welche Coins es sich genau handelt und was sie so besonders macht, wird nun im folgenden Beitrag behandelt.

Calvaria (RIA)

Einen großen Hype konnte das revolutionärste Play-to-Earn-Kartenspiel Calvaria erzielen. Denn das NFT-Strategiespiel kam bereits nach 1 Jahr auf annähernd dieselbe Anzahl an Followern wie der bisherige Marktführer nach 4 Jahren. Das eindrucksvolle Wachstum ist primär auf die ausgezeichnete Positionierung von Calvaria zurückzuführen. Denn es bietet gleich mehrere Funktionen und Eigenschaften, welche die Konkurrenz auf dem Markt in den Schatten stellt. Somit könnte es möglicherweise einen Burggraben ausbauen und langfristig besonders gut davon profitieren. Analysten rechnen sogar schon mit einer Rendite von 400 bis 1.900 %. Noch sind die letzten Coins im Presale im Wert von rund 400.000 US-Dollar erhältlich.

Play-to-Earn-Spiele können auch vollständig anders ausgerichtet werden und obwohl sie ihrem ursprünglichen Zielen widersprechen, möglicherweise gerade dadurch einen entscheidenden Vorteil erringen. Denn Free-to-Play-Games haben in letzter Zeit eine besonders hohe Popularität erzielt, die Einnahmen wurden dann über In-Game-Objekte und Mitgliedschaften erzielt. Calvaria hingegen baut eine Brücke zwischen Free-to-Play und Play-to-Earn und nutzt erstmalig das Beste aus beiden Welten für eine mächtige Symbiose. Denn überteuerte Investments in Kryptogames und auch Wallets haben bisher einige Gamer von den Kryptogames ferngehalten. Calvaria setzt nur eine Kapitalanlage voraus, sofern auch Belohnungen durch das Spielen verdient werden sollen.

Eine faszinierende Tiefe soll das Kryptogame durch verschiedenste Rassen, Klassen, Zauber, Gegenstände, Spielvarianten, Upgrades und mehr erhalten. Dabei sollen die Anforderungen an moderne E-Sport-Games und AAA-Kryptogames beachtet sowie ein besonders kompetitives und fesselndes Spiel entwickelt werden. So nutzt es unter den P2E-Kartenspielen auch erstmalig 3D-Animationen und ein postapokalyptisches Afterlife-Design. Hinzu kommen eine plattformübergreifende Anwendung inklusive Mobileapp und eigenem Calvaria-Kult mit Comicstreifen, Büchern und Fanartikeln. Ebenfalls können Investoren von den deflationären Effekten der Kartenupgrades sowie dem möglichen Verleih von NFTs profitieren.

Telegram Coin (TON)

Nach den ersten Anfangsschwierigkeiten beim Telegram Coin aufgrund der Auseinandersetzung mit der SEC, konnte sich der Token von den Schwierigkeiten befreien und endlich gelistet werden. Denn zuvor entstanden ähnliche Probleme wie bei Ripple, da die Security Exchange Comission den Coin als einen Security-Token klassifiziert hat. In diesem Zusammenhang wurde dem Team auch unterstellt, dass sie einen illegalen Wertpapierhandel betrieben haben. Nun konnten jedoch eine Einigung durch eine Entschädigungszahlung gefunden werden. Seitdem Listing im August 2021 konnte der Token schon auf Platz 24 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung steigen.

Der Coin soll innerhalb der Social-Media-Anwendung kostenlos zwischen den Nutzern versendet werden können. Dabei profitiert der TON-Token insbesondere von der großen Nutzeranzahl von 500 Mio. Personen auf der ganzen Welt, welche die App aufgrund ihrer Liberalität und der Meinungsfreiheit sehr schätzen. Allerdings werden auch andere Projekte auf der Layer-1 gelauncht, wie die DEX Megaton Finance, welche den Handel mit ETH, WBTC, USDT und USDC ermöglichen soll. Dabei könnte das Projekt das durch den FTX-Skandal gewachsene Bedürfnis nach mehr Sicherheit bei Kryptoexchanges gut bedienen.

In letzter Zeit ist die TON Foundation eine Partnerschaft mit SafePal eingegangen, wodurch der TON-Token jetzt auch mit Hardwarewallets nutzbar ist. Außerdem ist künftig auch eine vollständig anonyme Verwendung möglich, da keine SIM-Karte mehr vorausgesetzt wird. Stattdessen können anonyme Nummern auf einer Blockchain vergleichbar mit NFTs genutzt werden. Erworben werden können diese über Auktionen von der Website fragment.com. Nach der Veröffentlichung konnte der Token eine besonders hohe Nachfrage erfahren, aber auch schon zuvor stieg TON seit seinem Tief im Juni bis zum Hoch um über 3.121 %, wobei im Anschluss eine Konsolidierung einsetzte.

Dash 2 Trade (D2T)

Einer der bemerkenswertesten Vorverkäufe des Jahresendes war von der außergewöhnlichen Analyseplattform Dash 2 Trade. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Presales hatte dieser eine besonders hohe Nachfrage und innerhalb weniger Wochen eine Finanzierungssumme von aktuell 11,204 Mio. US-Dollar erzielt. Somit steht das revolutionäre Projekt kurz vor dem Abschluss des Vorverkaufs, für den insgesamt ein Finanzierungsziel von 13.420.750 US-Dollar angesetzt wurde. Direkt Anfang Januar wird auch schon die Alphaversion der Plattform veröffentlicht und am 11. Januar soll dann auch bereits die erste Kryptobörsenlistungen erfolgen. Die ersten 4 bestätigten Börsen sind Uniswap, LBank, BitMart und ChangellyPro.

Die spektakuläre Nachfrage schon zu Beginn des Vorverkaufs lässt sich unter anderem durch die über die Jahre gewachsene Community erklären. Denn Dash 2 Trade stammt aus dem Hause von Learn2Trade, welches eine Tradinggemeinschaft aus 70.000 Mitgliedern ist. Aber auch die beeindruckenden Alleinstellungsmerkmale geben die Projekte eine besonders vorteilhafte Ausrichtung. Denn es ist bisher die fortschrittlichste und hilfreichste Plattform zur Analyse von Vorverkäufen. Dafür verwendet sie Big Data und künstliche Intelligenzen sowie das Know-how des erfahrenen Teams aus Quants, Profitradern und Kryptoexperten.

Durch Dash 2 Trade sollen selbst Kleinanleger die Möglichkeit erhalten, dass sie den Kryptomarkt mit all seinen neuen Coins, Nachrichten und Analysen so effizient wie noch nie überwachen können. Somit müssen sie nicht die profitabelsten Investments und teuersten Anlageideen erst mitbekommen, wenn es schon zu spät ist. Stattdessen wird die Datenflut auf die wichtigsten Informationen kondensiert, sodass eine einfache, aber wirkungsvolle Analyse ermöglicht wird. Selbstverständlich wird dabei auch eine umfangreiche Due Diligence geboten. Zudem wird von der Plattform eine Vielzahl fortschrittlichster Research- und Tradingtools bereitgestellt.

