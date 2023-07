🟥 3 Ethereum-Alternativen für den Juli 2023! Diese Coins könnten im Sommer explodieren!🟥

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Unsere aktuelle Ethereum Kurs Prognose fĂŒr Juli 2023 zeigt deutlich, dass Anleger von ETH derzeit nicht viel erwarten können. Es sieht nach einem sehr ruhigen Sommer aus, wenn es um Ethereum geht. Doch wir haben spannende Ethereum-Alternativen fĂŒr den Juli 2023 gefunden, die einen Blick lohnen könnten. Von Meme Coin ĂŒber nachhaltiges Investment bis Trading Terminal und Web 3.0 ist alles dabei. Der Krypto Sommer kann kommen!

Ethereum schwÀchelt, Pre-Sales sammeln Millionen US-Dollar ein

Die letzten 24 Stunden waren recht positiv, bedenkt man die letzten Entwicklungen fĂŒr den ETH. Von Allzeithochs sind wir weit entfernt, der Kurs liegt heute bei 1.870,31 $. Allerdings sank das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um ĂŒber 28 %. Zeit, sich um die Ethereum-Alternativen zu kĂŒmmern.

Recruiting goes Metaverse: DeeLance verÀndert Personalsuche

SelbstĂ€ndige und Freiberufler haben mit vielen TĂŒcken zu kĂ€mpfen, ihr Arbeitsalltag unterscheidet sich erheblich von dem der Angestellten. Unternehmen suchen SelbstĂ€ndige hĂ€ufig ohne GlĂŒck, es gibt keine zentrale Plattform fĂŒr beide Seiten und die sichere Abwicklung von AuftrĂ€gen.

Mit DeeLance ist jetzt Schluss damit, denn die Plattform basiert auf der Blockchain und zeichnet alle Transaktionen und Kommunikationen sicher auf.

Auf DeeLance kommen Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen und wickeln ihre AuftrĂ€ge transparent und sicher ab. Die Gelder fließen zunĂ€chst auf ein Treuhandkonto und werden erst freigegeben, wenn beide Seiten zustimmen. Außerdem gibt es ein eigenes Metaverse, in dem BĂŒroflĂ€chen angemietet werden können.

Diese nutzen Unternehmen fĂŒr die Mitarbeitersuche, denn in den virtuellen Welten des Web 3.0 bewegen sich zukĂŒnftige FachkrĂ€fte.

DeeLance Upwork fiverr KundengebĂŒhren 2 % 3,5 % 3,5 % GebĂŒhren fĂŒr Freelancer 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

Der native Utility-Token $DLANCE ist an den Stablecoin von Tether gebunden und derzeit fĂŒr nur 0,043 $ im Vorverkauf erhĂ€ltlich. Inzwischen ist Phase 5 von 6 online und das bedeutet, Anleger mĂŒssen sich beeilen, wenn Sie noch von den niedrigeren Preisen vor dem Token Launch profitieren möchten.

Ecoterra im Endspurt: Nur noch 5 Tage gĂŒnstige Token kaufen

Auch bei Ecoterra ist der Vorverkauf fast beendet. Von 6,7 Millionen US-Dollar sind schon 5,93 Millionen US-Dollar eingenommen. Zum Token Launch wird der Preis des nativen Utility-Token $ECOTERRA bei 0,01 $ liegen. Ecoterra ist eine Blockchain-basierte Plattform fĂŒr das Recycling von Wertstoffen.

Durch die finanziellen Anreize, die das Projekt bietet, werden Benutzer stÀrker als bisher motiviert, Wertstoffe wieder in den Kreislauf einzubringen.

Dass dies dringend notwendig ist, sehen wir fast tĂ€glich beim heimischen Wetter oder den globalen News rund um den Klimawandel und seine fĂŒrchterlichen Auswirkungen, die uns alle betreffen. Ecoterra belohnt Sie mit NFTs, die jeweils Carbon Credits reprĂ€sentieren. Das sind CO₂-Gutschriften, die an speziellen Börsen handelbar sind. Durch die Ausgabe dieser Krypto Rewards haben Sie die Chance auf ein zusĂ€tzliches passives Einkommen.

Aber als nachhaltiges Asset nach ESG-Standards der EU ist Ecoterra vor allem am Klimaschutz gelegen. Umso mehr Rohstoffe zum Recycling gebracht werden, desto weniger mĂŒssen Materialien und Verpackungen produziert werden.

Um den Kreislauf zusĂ€tzlich zu stĂ€rken, gibt es bei Ecoterra auch einen B2B-Marktplatz fĂŒr recycelte Rohstoffe. Hier können also Unternehmen, HĂ€ndler, Kommune und andere Gewerbe entweder ihre Wertstoffe zum Kauf anbieten oder selbst Gebinde kaufen.

Incredible milestone alert!



We are thrilled to announce that we have raised $5.9 MILLION



Together, we are making a difference!



Join the #Presale now to receive 110% of the token you purchase https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/lAGn2eXnDS — ecoterra (@ecoterraio) July 7, 2023

FĂŒr Unternehmen der Entsorgungsbranche ist Ecoterra aber auch als Nachweis ĂŒber nachhaltige Projekte zu nutzen. Genauso wie sich die Beteiligung an dem Projekt fĂŒr Marketingzwecke nutzen lĂ€sst. Private Anleger erhalten nicht nur einen interessanten Coin zum Traden, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- bzw. Klimaschutz.

Wall Street Memes: nur noch 30 % der Token erhÀltlich

2/3 der Token von Wall Street Memes sind bereits an Privatanleger geflossen. Der Erfolgt von Wall Street Memes hat selbst Experten ĂŒberrascht. Mehr als 13,41 Millionen US-Dollar sind in den Pre-Sales geflossen. Das Ziel hinter dem neuen Meme Coin könnte als Gegenbewegung zum Kapitalismus beschrieben werden.

Auch wenn es vorrangig um den Spaß geht, so haben die Entwickler und die ĂŒber 1,1 Millionen große Community das Ziel, der erste Meme Coin zu werden, der eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Sie kaufen den nativen Utility-Token $WSM mit ETH, USDT oder BNB.

Wenn Sie fĂŒr den Kauf der Token MetaMask verwenden, können Sie den Token auch mit Kreditkarte oder PayPal kaufen. Sobald der Pre-Sales beendet ist, fordern Sie bequem ihre Token an. Diese bleiben dann noch 30 Tage lang gesperrt, was der PreisstabilitĂ€t wĂ€hrend des Token Launch dient. Mit den Memes erreicht das Projekt schon jetzt eine enorme virale Reichweite.

Stoßen Sie zur Community und drĂŒcken Sie mit den Memes aus, was Sie wirklich ĂŒber den Finanzmarkt und die reichen Investoren denken.

Jim Cramer advised not to buy Tesla during its IPO in 2010 when the price was $1.13 (split adjusted) pic.twitter.com/NCL7zEvXfP — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 7, 2023

Thug Life, yPredict und Launchpad.XYZ: Der Überblick

Nachdem wir Ihnen die drei besten Ethereum-Alternativen vorgestellt haben, sind hier noch drei Extra-Tipps fĂŒrs Krypto-Trading.

Thug Life ist ein Meme Coin, der vollstĂ€ndig von der Community gesteuert wird. 70 % der Token gehen an die Gemeinschaft. Der Pre-Sales umfasst nur eine Phase, der Token $THUG kostet nur 0,0007 $. yPredict ist eine Trading Software auf Blockchain-Basis und nutzt KĂŒnstliche Intelligenz zum Erstellen von Krypto Prognosen. Der Token kostet derzeit 0,090 $ und ist im Vorverkauf erhĂ€ltlich. Launchpad.XYZ ebnet den Weg ins Web 3.0 und nimmt Benutzer der Plattform in alle relevanten Bereiche wie NFT-Marktplatz, DEX, Gaming-Hub und Trading-Terminal. Mit einem Staking von 90 Tagen erhalten Benutzer großzĂŒgige VergĂŒnstigungen und Zugang zu sonst gesperrten Bereichen wie der NFT-Whitelist oder den noch unveröffentlichten P2E-Games in der Beta-Version.

Jetzt Portfolio diversifizieren

Halten Sie an Ihrem ETH-Bestand fest, falls Sie die Coins im Depot haben. So lautet zumindest der Rat vieler Krypto-Experten. Die neue Pre-Sales sind eine gute Gelegenheit fĂŒr die Optimierung Ihres Risikomanagements. Die Diversifizierung des Portfolios ist ein wesentlicher Bestandteil zum Steuern der Risiken, die bei jedem finanziellen Investment drohen können.

Da die Krypto Pre-Sales sehr gĂŒnstig erhĂ€ltlich sind, bieten sie ĂŒberdurchschnittlich hohe Wachstumschancen. Es sind Coins, die unterbewertet sind. Deshalb können diese KryptowĂ€hrungen fĂŒr hohe Renditen sorgen, wenn die Pre-Sales beendet sind.

Sehen Sie dieses Investment aber unbedingt als langfristigen Vermögensaufbau an, denn die Projekte stehen noch ganz am Anfang und entwickeln sich erst jetzt.

Fazit: Ethereum-Alternativen sind gut geeignet, um ihre Depot resilienter zu machen. Damit kann es die derzeitige Flaute am Markt bei den ETH-Coins ĂŒberstehen. Beobachten Sie den Kryptomarkt jedoch genau, denn auch fĂŒr Ethereum wird es bald wieder nach oben gehen, dessen sind wir uns sicher. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihr Potenzial nutzen, um in neue Coins zu investieren, die 2023 explodieren könnten.

Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/