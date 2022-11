3 Gründe, warum die Disney Aktie jetzt wieder steigen könnte & zwei alternative Investment-Ideen 

Paukenschlag bei Walt Disney. Denn an der Spitze des ältesten Unterhaltungskonzerns der Welt gibt es einen Chef-Wechsel. Bob Iger kehrt zurück und wird erneut für zwei Jahre das US-Unternehmen führen. In der Vergangenheit stand er bereits 15 Jahre an der Spitze von Walt Disney. Sein eigentlicher Nachfolger Bob Chapek trat zurück, sodass nun Bob Iger die vorhandenen Probleme lösen und das aktuelle Wachstum profitabler gestalten soll. Die Disney Aktie schoss daraufhin vorbörslich zweistellig ins Plus. Anleger zeigten sich zuletzt mit den Quartalszahlen wenig zufrieden, obgleich es durchaus auch Positives zu vermelden gab.

Bob Iger kehrt zurück zu Disney: Die beste Lösung für eine wichtige Unternehmensphase

Der US-amerikanische Unterhaltungsriese Walt Disney gibt einen Chefwechsel bekannt, der selbst Branchenkenner überraschen dürfte. Denn Bog Iger kehrt zu Walt Disney zurück und löst Bob Chapek wieder ab. Die letzten Quartalszahlen offenbarten steigende Kosten bei Walt Disney. Chapek kündigte bereits Sparmaßnahmen und einen Stellenabbau an. Nun dürfte es spannend sein, mit welchen Maßnahmen Bog Iger die Unternehmenstransformation vorantreiben möchte. Iger übernimmt den Konzern in einem schwierigen Marktumfeld, der auch durch die sinkende Kaufkraft der Konsumenten geprägt ist, die wohl gerade an Unterhaltung sparen werden. Disney+ wächst rasant, schreibt aber rote Zahlen. Der Aufsichtsrat von Walt Disney sieht dennoch Bog Iger als beste Lösung, um das Unternehmen durch eine wichtige Phase zu transformieren.

BREAKING: Bob Iger is returning to Disney as CEO. Chapek out immediately. — Scott Gustin (@ScottGustin) November 21, 2022

Darum könnte die Disney Aktie jetzt wieder steigen

3 Gründe, um die Walt Disney Aktie jetzt zu kaufen. Denn augenscheinlich sehen auch die Marktteilnehmer den Führungswechsel positiv. Aktuell liegt die Disney Aktie rund 12 % im Plus.

1. Kerngeschäft boomt, Streaming-Wachstum intakt

Obgleich man bei den Q3-Zahlen die Erwartungen am Markt enttäuschte und die Disney Aktie daraufhin deutlich leichter notierte, gibt es auch Lichtblicke. Denn das Kerngeschäft boomt und läuft weiterhin prächtig. Post Corona besuchen die Menschen weiterhin die Freizeitparks. Zugleich ist das Streaming-Wachstum intakt. Disney+ wächst immer schneller, obgleich sich auch die Verluste ausweiten. Dennoch belief sich der Quartalsgewinn auf 162 Millionen $. Mit einem stärkeren Fokus auf Profitabilität sollte Walt Disney in der Lage sein, die inflationsbedingten Probleme und explodierenden Kosten in den Griff zu bekommen.

A Friday memo from Disney CEO Bob Chapek promises firings and other belt-tightening measures after a grim Q3https://t.co/hBdHu7pmis — Los Angeles Magazine (@LAmag) November 14, 2022

2. Analysten sehen Führungswechsel positiv: RBC ? Outperform ? Kursziel 130 $

Im aktuellen Börsenjahr verlor die Disney Aktie fast 30 % ihres Werts. Heute schossen die Anteilsscheine zweistellig ins Plus, sodass die Walt Disney Anteilsscheine auf Dollar-Basis wieder die psychologisch wichtige Kursmarke von 100 $ überwinden konnten. Im vorbörslichen Handel konnte sich die Disney Aktie weit vom Unterstützungsniveau bei rund 92 $ entfernen. Zugleich überwindet man aktuell die SMA 20 und 50. Das Chartbild wird wieder positiver. Wichtig wäre es für die Bullen, im Laufe des Handelstages die psychologisch wichtige Grenze von 100 $ zu verteidigen.

Erste Analysten haben sich bereits zum Führungswechsel und der Rückkehr von Bob Iger geäußert. Die kanadische Bank RBC sieht die jahrelange Erfolgsbilanz positiv und behält die Einstufung auf ?Outperform? bei einem Kursziel von 130 $ – fast 30 % Upside-Potenzial.

$DIS NEW ARTICLE : RBC Capital Sticks to Its Buy Rating for Walt Disney (DIS) https://t.co/OGcUjAxZZp Get all the latest $DIS related news here : https://t.co/BHNinry5ma — STCK.PRO (@StckPro) November 21, 2022

3. Vielfalt, Magie und Branding: Walt Disney steht für Entertainment der Extraklasse

Walt Disney bleibt eine einzigartige Marke, die weltweit Magie ausstrahlt. Die Freizeitparks ziehen kontinuierlich Besucher an, Disney+ verfügt über eine Bandbreite an attraktivem Content. Die aktuelle Krise trifft den Unterhaltungskonzern und könnte dennoch für mutige Investoren einen attraktiven Einstieg ermöglichen. Denn der aktuelle Aktienkurs würde bei Gewinnen von vor der Corona-Pandemie ein KGV leicht über 12 ergeben. Wenn man davon ausgeht, dass Walt Disney die Kosten in den Griff bekommt und das Wachstum intakt bleibt, dürfte die zu erwartende Bewertung nicht allzu teuer sein. Schließlich bekommt man bei Walt Disney auch 2022 einzigartige Content-Vielfalt, Magie und die wohl stärkste Brand in der Unterhaltungsbranche.

