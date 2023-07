3 Gründe, weshalb der nächste Krypto-Bullrun eher kommen könnte, als erwartet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Schaut man sich die Preisentwicklung beim Bitcoin – der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung – an, könnte man meinen, dass der nächste große Bullrun schon da ist. Viele Experten sind sich aber einig, dass wir erst am Anfang der nächsten 3 jährigen Kursrallye stehen, die ein neues Allzeithoch beim Bitcoin und den meisten anderen Kryptowährungen nach sich ziehen könnte. Kursziele von 100.000 Dollar und mehr werden dabei nicht selten für den BTC in Aussicht gestellt und es gibt auch einige Gründe, die dafür sprechen, dass das schon früher als erwartet der Fall sein könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $THUG im Presale kaufen.

Rund 85 % hat der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr schon zugelegt. Mit Ethereum ist auch die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung schon um rund 60 % gestiegen und viele weitere Top-Coins haben eine ähnliche Entwicklung hingelegt. Solana (SOL) belegt Platz 9 im Krypto-Ranking und hat seinen Wert in diesem Jahr schon mehr als verdoppelt. Der Kryptowinter ist also vorbei, aber der nächste große Bullrun wird erst für das nächste Jahr erwartet. Beobachtet man die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate, könnte es aber schon früher zur Kursrallye kommen. Zumindest spricht einiges dafür.

1. Bitcoin kommt im Mainstream an

Die erste Jahreshälfte hat einige schon das Schlimmste befürchten lassen. Die Bemühungen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Kraken und weitere Krypto-Unternehmen hat einige aufhorchen lassen, den großen Knall hat es aber erst gegeben, als mit Coinbase und Binance auch die größten Kryptobörsen angeklagt wurden. Vom Ende der Kryptowährungen wurde – wie so oft – berichtet.

#Bitcoin is an International Asset. – Larry Fink, BlackRock CEO pic.twitter.com/WIVKITXYPj — Michael Saylor (@saylor) July 5, 2023

Nun zeigt sich aber, dass genau das Gegenteil der Fall sein dürfte. Strengere Regulierungen am Markt bringen auch die Big Player auf die Bildfläche und mit Blackrock, Fidelity und weiteren Größen der Wall Street öffnen sich nun auch Finanzinstitute dem Kryptomarkt und sorgen so dafür, dass dieser im Mainstream ankommt.

Wenn ein Bitcoin nicht mehr an einer Kryptobörse gekauft und in einer eigenen Wallet verwahrt werden muss, bringt das zahlreiche neue potenzielle Käufer ins Spiel, für die Kryptowährungen bisher nur ein Begriff sind, den sie nicht wirklich zuordnen können.

Jetzt noch für kurze Zeit $THUG zum Vorverkaufspreis sichern.

BTC könnte durch die Genehmigung der Anträge auf Bitcoin-ETFs durch die SEC eine Kursexplosion erleben, die auch den restlichen Markt mit nach oben zieht. Die meisten Altcoins korrelieren immer noch stark mit dem Kurs der größten und ältesten Kryptowährung.

2. Immer mehr Anwendungsfälle

Wie sich schon im letzten Bullrun 2021 gezeigt hat, führen steigende Kurse beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen zwangsläufig dazu, dass auch immer mehr Anwendungsfälle geschaffen werden. Schon 2021 haben sich immer mehr Unternehmen dazu entschieden, Kryptowährungen als Zahlungsmittel anzunehmen. Während im Kryptowinter niemand mehr etwas davon wissen wollte, führen die aktuell steigenden Kurse wieder dazu, dass weitere Unternehmen die Coins gerne als Zahlungsmittel annehmen.

Je unkomplizierter es wird, mit seiner Kryptowährung auch wirklich zu bezahlen, desto beliebter dürften diese werden und damit auch weiter im Kurs steigen. Auch der technologische Fortschritt und die Entwicklungen rund ums Web3.0 sorgen dafür, dass immer mehr Coins Anwendungsfälle finden und die Hemmschwelle sinkt, sich damit auseinanderzusetzen. In Zeiten, in denen auch Social Media Plattformen Coins und NFTs integrieren, ist es nur noch ein Katzensprung, bis die Nachfrage explodiert und damit auch der Preis.

Hier gehts direkt zum $THUG-Presale.

3. CBDCs – Digitales Zentralbankgeld

Auch bei CBDCs (Central Bank Digital Currency – Digitales Zentralbankgeld) wird noch viel diskutiert, wie sie sich auf den Kryptomarkt auswirken können. Während die einen Angriff auf den Kryptomarkt sehen, um Bitcoin und Co. entgegenzuwirken, könnte auch das in Wahrheit positive Auswirkungen auf die Kursentwicklung der meisten Coins haben. Denn auch mit einem digitalen Euro und einem digitalen Dollar sinkt die Hemmschwelle, sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinanderzusetzen.

Digitaler #Euro: Die #EZB entwickelt ihn seit September 2022 gemeinsam mit diesen 5 Unternehmen: #Amazon , der spanischen CaixaBank, dem französischen Finanzdienstleister Worldline, der European Payment Initiative EPI in Brüssel und der italienischen Bank Nexi. #CBDC #CBDCs pic.twitter.com/NrOmNEtL5B — Ernst Wolff (@wolff_ernst) June 28, 2023

Mit den Bemühungen der Zentralbanken, Währungen zu digitalisieren, findet auch ein Umdenken statt und wer schon digitale Euro in seiner Wallet hat, kann sich vielleicht auch eher damit anfreunden, sich auch mit anderen Coins und Möglichkeiten zu befassen. Neben Ripple (XRP) könnten langfristig auch die meisten anderen Kryptowährungen von einer derartigen Entwicklung profitieren. Sicher ist, dass die Zukunft digital ist, und da ist es naheliegend, dass auch der nächste große Bullrun nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Bereit für den nächsten Bullrun? Jetzt $THUG im Presale kaufen.

Welche Coins werden am meisten profitieren?

Die Frage, welcher Coin am meisten von den zukünftigen Entwicklungen profitieren wird, ist natürlich nicht mit Sicherheit zu sagen. Sehr wahrscheinlich wird der Bitcoin weiterhin sehr gut performen, auch die Alternativen Litecoin und Bitcoin Cash könnten eine beeindruckende Rallye hinlegen. Dabei sollte aber beachtet werden, dass es zwar beeindruckend ist, wenn der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigen würde, am Ende würde es aber vom aktuellen Kursniveau aus “nur” etwas mehr als eine Verdreifachung des aktuellen Kurses bedeuten – also ein Plus von 200 %.

(Bitcoin Cash-Kurs im letzten Monat – Quelle: Coinmarketcap.com)

Das ist natürlich eine beeindruckende Rendite und jeder Investor freut sich, wenn er sein Kapital verdreifachen kann – keine Frage. Am Kryptomarkt ist aber vor allem im Bullenmarkt deutlich mehr möglich. Renditen von 1.000 % und mehr sind hier auch keine Seltenheit und das dauert bei den Top-Coins eben deutlich länger. Der Bitcoin gibt zwar meist die Richtung für den Markt vor, wird aber von vielen Altcoins dann schnell outperformt.

Wenn man bedenkt, dass 2021 der Bitcoin-Kurs von einem Startpreis bei 29.000 Dollar auf einen Schlusskurs bei rund 47.000 Dollar gestiegen ist, ist das eine Jahresrendite von 62 % gewesen. Im selben Zeitraum ist der Dogecoin-Kurs zum Beispiel von 0,004681 Dollar auf 0,17 Dollar gestiegen, was eine Jahresrendite von rund 3.500 % bedeutet. Damit wird schnell klar, dass es sich vor allem im Bullrun lohnen kann, auch einen Teil des Kapitals für Alternativen zu reservieren, die noch nicht in den Top 100 zu finden sind.

PEPE verpasst? Jetzt noch für kurze Zeit $THUG im Vorverkauf sichern.

Thug Life Token ($THUG): Der Dogecoin von 2023?

Ein Coin, der in diesem Jahr das sein könnte, was der Dogecoin 2021 war, kommt mit dem Thug Life Token ($THUG) schon bald in den Handel. Thug Life ($THUG) hat auch das Potenzial, beim Handelsstart an den Exchanges eine Kursexplosion hinzulegen, die die Rendite von Bitcoin heuer in den Schatten stellt.

Half a mil boys. Let's go! pic.twitter.com/Xmt6zboORE — Thug Life Token (@thug_life_token) July 6, 2023

Auch bei $THUG handelt es sich um einen Meme-Coin und der Vorverkauf der Token hat innerhalb weniger Tage mehr als 500.000 Dollar eingebracht, was verdeutlicht, dass Anleger heiß darauf sind, den nächsten Meme-Coin zu finden, der ähnliche Renditen einbringt wie DOGE und SHIB im Jahr 2021.

Der $THUG-Vorverkauf läuft nur noch wenige Tage und bis zum Listing an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) beträgt die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung erst 3 Millionen Dollar. Das lässt genug Spielraum nach oben, sodass ein Anstieg auf das 100-fache durchaus möglich wäre.

Selbst wenn die Marktkapitalisierung nur auf 100 Millionen Dollar steigen sollte, würde das einen Anstieg auf mehr als das 30-fache bedeuten, oder ein Plus von 2.900 %. Egal wie bullisch sich das Marktumfeld entwickelt, der Bitcoin wird eine solche Performance in diesem Jahr nicht hinlegen, während das beim Thug Life Token ($THUG) durchaus der Fall sein könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $THUG im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.