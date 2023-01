3 Krypto-Ideen, die du diese Woche verpasst hast: Multiplayer Racing, CO₂-Gutschriften und Fitness im Metaverse

Der Krypto-Winter hält länger an, als gedacht. Vielleicht wird ein ganzes Jahr aus der kalten Saison, in der die Kurse der Kryptowährungen den Trend nach unten nicht aufhalten können. So tief und kalt der Krypto-Winter auch sein mag, es gibt erste Sonnenstrahlen am Horizont, und zwar in Form von Krypto Pre-Sales mit innovativen Technologien und klaren Mehrwerten für die Token-Inhaber. Zeit für einen glasklaren Überblick über den Markt!

Sicherlich behauptet jedes Projekt von sich aus, eine gute Krypto-Idee zu haben und als innovative Technologie punkten zu können. Es gibt aber einige Merkmale, an denen sich die hier vorgestellten Projekte von ihren Mitbewerbern abheben und diese wollen wir genauer ausarbeiten. Interessanterweise scheint der Markt für große Trades und Orders derzeit an Schwung zu verlieren. Große Investitionen bleiben aus, es sind vielmehr die Kleinanleger und Privatinvestoren, die den Markt erobern.

Das Wichtigste in der Zusammenfassung

Meta Masters Guild erobert den Gaming-Markt

C+Charge spricht Fahrer von E-Fahrzeugen an

Fight Out revolutioniert den Fitness-Markt

Alle Coins sind im Pre-Sales günstig erhältlich

Krypto-Ideen mit echten Mehrwerten

Was begeistert Anleger an neuen Ideen im Finanzsektor? Natürlich geht es auch um eine hohe Renditen, schließlich dient die Anlage dem Vermögensaufbau oder der Vorsorge. Jeder Anleger möchte mehr aus einem investierten Geld machen. Aber neben den hohen Gewinnen geht es auch darum, ein Projekt auszuwählen, bei dem das Konzept schlüssig und die Strategie dahinter realisierbar ist.

Zu einer guten Unternehmensstrategie und jeder neuen Produktentwicklung gehört der Mehrwert für den Endkunden. Das gilt nicht nur für den Finanzmarkt, sondern für jede unternehmerische Entscheidung. Hat der Kunde keinen echten Nutzen, sieht er keinen wirklichen Mehrwert in der Anschaffung, dann ist das Projekt nicht interessant für ihn. So ist es auch bei Kryptowährungen und neuen Blockchain-Projekten. Jeder Pre-Sales muss daher genau geprüft werden, um am Ende die Projekte auszuwählen, die die wichtigen Faktoren in einem Protokoll vereinen.

Meta Master Guild: Multiplayer Online Racing Arena (MORA)

Vielen Gamern dürften Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, bereits ein Begriff sein. Meta Master Guild geht den Weg von Games, bei denen der Benutzer gegen andere Spieler antritt, einen Schritt weiter und legt das Konzept in den Racing-Bereich, genauer gesagt in das Kart Racing.

Die Entwickler des faszinierenden Projektes nutzen die Blockchain als Basis für ihre Visionen und ergänzen den spannenden Gameplay mit Spaß, Action und tollen Wettbewerben.

Was sind Multiplayer Games?

Online-Games, in denen hunderte oder auch tausende Spieler gleichzeitig zusammenkommen, und in Wettbewerben gegeneinander antreten, werde als Multiplayer Games bezeichnet. Play Station, Video Konsolen oder Smartphones sind Möglichkeiten, diese Spiele zu spielen, wobei sich der Mobile-First-Ansatz auch in dieser Branche durchsetzt.

Was ist Meta Master Guild?

Der Multiplayer von Meta Master Guild nimmt Benutzer mit in die Welt der Karts. Dies ist jedoch nur der Anfang einer Reihe von innovativen Games, die auf der Plattform laufen werden. Im ersten Teil des Kart Racings nimmt Meta Master Guild Sie mit in eine Reihe von spannenden Rennstrecken entlang futuristischer Szenerie in einem Metaverse. Entlang der Strecke gibt es atemberaubende Grafiken und eine Vielfalt an Renn-Modi.

Durch die Teilnahmen an ausgewählten Multiplayer-Events erhalten Benutzer von MetaKarts Coins, die sie für neue Karts oder andere Gegenstände im Game ausgeben können. Die exklusiven In-Game-Items werden von den Entwicklern freigeschaltet, wenn zum Beispiel ein bestimmtes Level erreicht oder die Bestzeit noch einmal unterboten wurde. Alle Strecken und Umgebungsdesigns in Meta Master Guild wurden entwickelt, um noch mehr Spannung und Anspannung zu erzeugen.

Das Spiel gehört in den Sektor der Massive Multiplayer Online Games, auch MMOG genannt, der ein unglaubliches Wachstum präsentiert. Entwickelt hat MetaKart das Unternehmen Gamearound aus Großbritannien, einer der führenden Spielentwickler am Markt mit langjähriger Erfahrung und besten Referenzen. Sein USP liegt in der Vision einer vollständig dezentralisierten Blockchain für den Gaming-Bereich, bei denen neben dem Spaß auch die faire Belohnung der Spieler im Fokus steht.

Wie funktioniert Meta Master Guild?

Mitglieder der Gilde von Meta Master sind Inhaber der NFT, die von der Plattform ausgegeben werden. Sie sind damit qualifiziert, um regelmäßig Belohnungen durch ihre Aktivitäten in den Games zu erhalten. Das P2E-Games mit Abenteuer-Modus und Wettbewerbs-Modus bietet verschiedenen Karts an, die auf unterschiedlichen Strecken gegeneinander ins Rennen gehen.

Es gibt den im Pre-Sales verfügbaren Utility-Token, der in Phase 1 zum Preis von nur 0,007 USDT verfügbar ist. Außerdem wird eine In-App-Währung verfügbar sein, die Gems. Der MEMAG-Token ist an den USDT gebunden, also im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt, was Schwankungen durch die hohe Volatilität minimiert und Anlegern mehr Sicherheit gibt.

Um Gems zu erhalten, ist die reine Aktivität im Game ausreichend. Anschließend können die erhaltenen Gems gegen MEMAG-Token eingetauscht werden. NFT sind entweder im Store zu kaufen oder sie werden als Gewinne an Benutzer ausgegeben. MEMAG kann im Staking eingesetzt werden, die NFTs im Bereich von Yield Farming. Neben der reinen Spielaktivität in dem Game gibt es auch die Möglichkeit, an Wettbewerben teilzunehmen, Auszeichnungen zu erhalten und limitierte Preise in Form von NFT zu bekommen.

Was ist MetaKart?

Das erste von mehreren Games, die mit dem Token auf der Plattform zugänglich ist, widmet sich dem Thema Kartfahren. Das Multiplayer Online Racing Game will eine Community aufbauen und sich auf das Metaverse, NFT, In-Game-Items und den Aufbau eines Gaming-Ökosystems in Echtzeit konzentrieren.

GM everyone. We are thrilled to announce our first title Meta Kart Racers is an arcade adventure PVP racing game, built for mobile devices, built from the ground up with our play and earn philosophy. Join us on our journey and #masterthemetaverse pic.twitter.com/aJkvWCrMyN — Meta Masters Guild (@MEMAGgames) September 3, 2022

Die Zielgruppe von MetakKrt ist 18 bis 34 Jahre alt und sowohl für gelegentliche Spieler wie auch professionelle Kartfahrer geeignet. Jeder Spieler vertritt eine Nation und muss diese durch verschiedene Aufgaben führen. Ranglisten zeigen die aktuellen Sieger und ihre Verfolger auf, die mit Awards in Form von Gems, anderen Belohnungen und NFT ausgezeichnet werden. In der allgemeinen Plattform, dem Global Hub, stehen Wettbewerbe zur Verfügung, die auch von jedem Spieler alleine gespielt werden können. Außerdem finden sich dort Gemeinschaftsspiele und der Sieger des Wettbewerbs erhält am Ende die vorher berechneten Gebühren der Teilnehmer.

Im dem Player vs. Player (PvP)-Game gibt es neben dem Global Hub den Personal Hub, bei dem Spieler eigene Kampagnen entwickeln und ihre persönlichen Karts gestalten können. Sie erhalten zusätzliche Funktionen, wenn sie ihre Karts upgraden. Der Personal Hub steht jedem Spieler offen.

Meta Master Guild: Blockchain-Games und Web 3.0 wachsen zusammen. Jetzt einsteigen!

C+Charge baut Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge aus

Der Pre-Sales von C+Charge ist ein voller Erfolg, denn bereits nach kurzer Zeit wurden mehr als 256.716 USD eingenommen. Die erste Phase des Projekte, dass sich der zukünftigen E-Mobility widmet und Fahrer von E-Autos für Aufladungen belohnt, ist in vollem Gange. C+Charge spricht gezielt Besitzer und Fahrer von elektrischen Fahrzeugen an.

Das auf der Blockchain basierte Protokoll bietet ein einheitliches Bezahlsystem für die Aufladung an Ladesäulen und Ladepunkte. Über Punkte, die für jede Aufladung an die Fahrer verteilt werden, können diese Emissionsgutschriften erhalten. Diese waren bisher nur den Herstellern von E-Autos und Anbietern von Ladeinfrastruktur vorbehalten. C+Charge bietet jetzt für Privatpersonen und kleine Unternehmen die Möglichkeit, ebenfalls von den vorgeschriebenen Ausgleichsprämien in Form von CO2-Gutschriften zu profitieren.

Einen Teil der eingenommen Transaktionsgebühren führt das Projekt C+Charge dem Kreislauf zu, in dem es den dringend notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur hierzulande fördert. Am 31. März geht der Utility-Token $CCHG an die erste zentralisierte Exchange. Bis dahin können Anleger von den besonders günstigen Preisen im Pre-Sales profitieren.

Melden Sie sich bei C+Charge an, wenn Sie ein E-Auto fahren oder planen eins anzuschaffen.

Fight Out bietet Fitness im Metaverse

Viele Sportler und Fitness-Anhänger haben einen teuren Vertrag im Fitness-Studio. Beim Umzug oder dem Wechsel des Arbeitsgebers ist dieser oftmals überflüssig und kann dennoch nicht gekündigt oder verkauft werden. Die Motivation im neuen Jahr ist ebenfalls schnell wieder verflogen, doch der Vertrag verursacht weiterhin monatliche Kosten. Doch genau damit soll jetzt Schluss sein, wenn es nach den Entwicklern von Fight Out geht.

Die Fitness-App ist mit dem persönlich angepassten NFT-Avatar im Metaverse und nimmt alle Bewegungen der realen Nutzer auf. Der Avatar wird für diese sportlichen Aktivitäten belohnt und erhält Auszeichnungen in Form von NFT oder neuen Coins der Kryptowährung. Trainieren ist damit überall und jederzeit möglich. Dazu kommt die Kernkompetenz des Projektes Fight Out im Bereich des Fitness-Boxens.

Über Video Coachings stehen den Usern zahlreiche Trainings zur Verfügung, bei denen MMA-Fighter und andere Botschafter des Projektes persönliche Trainings anbieten. Bei Wettbewerben und für zusätzliche Leistungen erhalten die Benutzer weitere Auszeichnungen. Fight Out macht es möglich, dass das Metaverse als virtuelles Fitness-Studio dient, bei dem der Community-Gedanke im Fokus steht.

Der Utility-Token $FGHT ist an den Stablecoin von USDT gebunden, was für Sicherheit sorgt und die Risiken der hohen Volatilität reduziert. Im Pre-Sales ist der Token besonders günstig erhältlich und bietet eine ideale Investitionsmöglichkeit in einer völlig neu entstehenden Branche.

Werden und bleiben Sie dauerhaft fit und beweglich mit Fight Out: Jetzt im Pre-Sales!

Fazit: Die Krypto-Woche hat viel Neues hervorgebracht und der Erfolg dieser drei Krypto-Ideen belegt, dass der Markt noch längst nicht tot ist. Stattdessen geht es in die Entwicklung innovativer Konzepte mit echten Mehrwerten für die Anwender. Auch Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung im Krypto-Sektor. Gaming wandelt sich ebenfalls von reinen Videospielen zu Multiversum-Plattformen mit einzigartigen Benutzererfahrungen und atemberaubenden Rennstrecken und Wettbewerbern.

Die Technologien entwickeln sich rasant weiter, Bitcoin hat den Anfang als digitale Währung gemacht. Aber die Blockchain hat so viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, die sich nach und nach durch die aktuellen und zukünftigen Krypto Pre-Sales zeigen. Beobachten Sie den Markt und bleiben Sie auf dem aktuellsten Stand. Wer ins Trading einsteigen möchte, ohne dabei große Summen zu investieren, für den könnten sich die Vorverkaufsphasen der neuen Blockchain-Projekte lohnen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.