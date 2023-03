3-Krypto-Presales,-die-Anleger-jetzt-auf-dem-Schirm-haben-sollten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto-Presales stellen eine der attraktivsten Anlageklassen dar, sofern man ein wenig Risikotoleranz mitbringt. Schließlich bieten sie durch die einprogrammierten Wertsteigerungen eine relativ planbare Rendite, welche teilweise mehrere hundert Prozent betragen kann. Gleichzeitig wird ein temporärer sicherer Hafen gegenüber möglichen Kursverlusten im Bärenmarkt gewährt. Weiter noch fallen die Belohnungen für Staking und Liquidity Farming zu Beginn gewöhnlich wesentlich höher aus. Ebenso werden aber teilweise auch noch weitere exklusive Vorteile für frühe Investoren geboten. Die Krypto-Presales, welche in letzter Zeit für besonders Aufsehen gesorgt haben, werden nun im Folgenden vorgestellt.

Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out handelt es sich um eine Move-to-Earn-Kryptowährung, welche von Sportlegenden für angehende Elitesportler und Menschen mit gesunden Vorsätzen entwickelt wurde. Zu dem Team gehören dabei aus den Kategorien Boxen, Mixed Martials Arts und Fitness unter anderem Amanda Ribas, Savannah Marshall, Taila Santos und Treymayne Dortch. Dabei umfasst das Projekt jedoch nicht nur Laufen und Radfahren, sondern ein breites Spektrum an Sportdisziplinen, wie Kraft, Ausdauer, Cardio, Beweglichkeit und Technik. Für diese stehen außergewöhnlich unterhaltsame und lukrative Spielmodi zur Verfügung, wobei durch die Gamifizierung und die Belohnungen in Kryptowährungen eine besondere Motivation erzielt wird.

Dafür steht den Nutzern ein eigenes Sport- und Fitness-Metaversum zur Verfügung. Dort können sie Sportler auf der ganzen Welt antreffen, sich mit diesen austauschen sowie in verschiedenen Herausforderungen, Duellen und Turnieren gegeneinander antreten. Außerdem lassen sich die persönlichen Ergebnisse, mit denen der anderen Nutzer vergleichen. Auf diese Weise wird die Motivation innerhalb des kompetitiven Umfeldes gesteigert. Die sportlichen Leistungen aus dem echten Leben wirken sich dabei ebenfalls auf die Entwicklung des persönlichen Avatars aus. Bemerkenswert sind auch die eigenen Hightech-Fitnesscenter mit Anbindung an das Metaversum, welche die nächste digitale Revolution des Sports sein sollen.

We’ve got some exciting news, #FightOutCrew!



Starting now, we’re changing the increase frequency of $FGHT from every 12 hours to every 7 days, until the end of presale!



Join the presale now and secure your spot! https://t.co/9pikKGRjSd pic.twitter.com/oPGk8fT13x — Fight Out (@FightOut_) March 3, 2023

Bis jetzt konnte Fight Out über den Vorverkauf schon eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 5 Mio. US-Dollar innerhalb weniger Wochen einnehmen. Während die ersten Token noch für einen Preis von 0,01665002 US-Dollar angeboten wurden, liegt er mittlerweile bei 0,02610 US-Dollar. Denn während des Presales von Fight Out werden die Verkaufspreise bis zum 31. März linear alle 7 Tage schrittweise auf 0,0333 US-Dollar angehoben. Schnelle Anleger können sich fortan also noch immer fast 28 % Buchgewinne in ungefähr 3 Wochen sichern. Zudem werden weitere Extras wie 67 % Gratiscoins, Camps mit Sportlegenden, NFTs, Abos und mehr geboten.

Jetzt von Rabatt und Boni im Fight Out Presale profitieren!

RobotEra (TARO)

RobotEra stellt ebenfalls ein Metaversum dar, jedoch ist dieses genau genommen eine sogenanntes VR-Sandbox-Metaverse. Dies bedeutet, dass sich die Nutzer innerhalb der virtuellen Welt durch eigene Kreationen selbst verwirklichen können. Möglich werden soll dies mit den professionellen und anfängerfreundlichen Entwicklertools, welche für alle kostenlos von RobotEra zur Verfügung gestellt werden. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um einen von insgesamt sieben Kontinenten des Metaversums. Zudem sollen unterschiedlichste Aktivitäts- und Unterhaltungsmöglichkeiten geboten werden. So können die Nutzer unter anderem spielen, Events besuchen, sich mit Freunden treffen, online shoppen, Remote Work betreiben sowie Fortbildungen und Therapien besuchen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von RobotEra ist die eigene NFT-Wirtschaft. Dabei stehen den Nutzern verschiedenste Möglichkeiten zur Erwirtschaftung eines eigenen Einkommens bereit. Es gibt unter anderem Rohstoffe, welche für den Bau von weiteren Spielobjekten gefördert werden müssen. Diese lassen sich ebenso wie die eigenen Kreationen über den Marktplatz monetarisieren. Zudem wird aber auch ein eigener Immobilienmarkt offeriert, wobei durch Bau, Handel und Vermietung weitere Einnahmen erzielen lassen. So können neben Häusern und Grundstücken auch Werbeflächen für Unternehmen vermietet werden. Weitere Möglichkeiten stellen Eintrittsgelder für verschiedene Events und Spiele dar.

RobotEra konnte trotz des Bärenmarktes über den Vorverkauf bisher Finanzmittel in Höhe von fast 1 Mio. US-Dollar einnehmen. Bisher befindet sich das Projekt noch in der Ersten von insgesamt 3 Presalephasen, in welchen die Preise schrittweise von 0,020 auf 0,032 US-Dollar erhöht werden. Somit profitieren schnelle Investoren aktuell von 60 % Vorverkaufsrendite bis zum Abschluss der Finanzierungsrunden. Ein weiterer positiver Aspekt sind die hohen Belohnungen, welche in den Tokenomics für das Staking vergütet werden sollen. Gewöhnlich sind diese zu Beginn eines Projekts besonders hoch, damit ausreichend Kapital langfristig gebunden werden kann.

Jetzt rechtzeitig in VR-Sandbox-Metaverse investieren!

C+Charge (CCHG)

Für eine Demokratisierung des Marktes der E-Auto-Ladestationen und CO₂-Emissionszertifikate setzt sich die nachhaltige Kryptowährung C+Charge ein. Denn sie beabsichtigt die verheerenden Konsequenzen des Klimawandels durch eine schnellere Adaption der Elektromobilität voranzutreiben. In diesem Zusammenhang will das innovative und einzigartige Projekt einige der größten Hindernisse in der Verbreitung lösen. Der außergewöhnlichste Aspekt liegt dabei in der Vergütung der Kohlenstoffeinsparungen beim Aufladen in Form von Emissionsguthaben. Dies bietet zusätzliche finanzielle Anreize für die Nutzer, um sich für Elektrofahrzeuge und vor allem C+Charge zu entscheiden. Außerdem wird die Nutzererfahrung durch weniger Ausfälle, Anzeige von Ladesäulen und dessen Wartezeit, plattformübergreifende Abomodelle, standardisierte Abrechnungen und mehr verbessert.

Aufgrund der ausgezeichneten Perspektive konnte C+Charge schon nach kurzer Zeit den ersten Kooperationspartner für sich gewinnen. So wird das P2P-Zahlungsnetzwerk künftig von Perfect Solution Turkey in 20 % aller Ladestationen des Landes verwendet. Ebenso entwickelt und baut C+Charge jedoch auch eigene E-Tankstellen, welche ausschließlich mit erneuerbaren Energien aus Solarstrom betrieben werden. Auf diese Weise soll für einen besseren Klimaschutz und höhere Belohnungen für die Fahrzeughalter gesorgt werden. Gleichzeitig kann C+Charge von der Unterversorgung von Lademöglichkeiten im Angesicht der wachsenden Anzahl von Elektrofahrzeugen profitieren. Überdies wird das Risiko von rein digitalen Investitionen kompensiert.

What are some benefits of driving an #EV?



Cheaper to fuel and maintain

Lower emissions

Reduce noise pollution



Join our #presale and assist in this green revolution https://t.co/ixe18bPqzI#cryptocurrencies #ReFi #greenenergycrypto pic.twitter.com/3gzqyseAKC — C+Charge (@C_Charge_Token) March 2, 2023

Der Vorverkauf von C+Charge hat bisher schon Phase 5 von insgesamt 8 mit einem Preis von 0,018 US-Dollar erreicht und dabei Finanzierungsmittel in Höhe von mehr als 2 Mio. US-Dollar einnehmen können. Die einzelnen Presalesphasen dauern dabei jeweils rund 1 Woche. In diesem Zusammenhang werden die Preise phasenweise von 0,0130 auf 0,0235 US-Dollar angehoben. Von nun an erhalten Anleger noch immer 31 % Buchgewinne bis zum Abschluss am 29. März. Alle verbliebenen Token aus den Vorverkaufsphasen werden verbrannt, sodass die Investoren von einer Wertsteigerung der Verbliebenen profitieren. Dabei stehen 40 % der insgesamt 1 Mrd. Token über den Presale zum Verkauf.

Jetzt rechtzeitig C+Charge im Presaleangebot sichern!

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.