3 neue Coins 2024 mit 50x Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vermögenswerte sind das Lebenselixier des Tradings. Am Kryptomarkt wird das Handelsgeschehen von Coins und Token sowie digitalen Assets bestimmt. Anleger gehen mit teils hohen Renditeerwartungen an die Auswahl und bevorzugen üblicherweise beim langfristig ausgerichteten Vermögensaufbau Assets mit hohen Wachstumsraten und Potenzialen.

Während Aktien im Wert steigen können, wenn Unternehmen beispielsweise neue Firmen übernehmen oder neue Märkte erschließen, sieht das am Kryptomarkt anders aus. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, wie sich das Wachstumspotenzial von Coins und Token entwickeln kann und welche Faktoren darauf Einfluss nehmen.

Die 3 besten Coins 2024 mit hohem Wachstumspotenzial

Sponge-Coin Version 2 mit Kopplung an den USDT: $SPONGEV2 Meme Kombat bietet erstklassige Meme-Unterhaltung: $MK Bitcoin Minetrix nimmt Anlauf für letzte Runde im Presale: $BTCMTX

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel €SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Sponge-Coin bekommt eine Neuauflage

Mit dem neuen Sponge-Coin V2 tritt ein neuer Meme-Coin in den Markt, der schon in der ersten Version für Furore gesorgt hat. Warum die neue Version notwendig geworden ist? Das liegt an den neuen Funktionen und Bedürfnissen der Anleger. Der Meme-Markt wandelt sich und technologische Entwicklungen haben dazu geführt, dass es nicht mehr ausreicht, einen Spaß-Coin für ein paar Cents auf den Markt zu bringen und abzuwarten, bis Anleger ihn in Rekordhöhen treiben.

Das Investment ist bei Sponge-Coin langfristig zu planen, denn mit dem Staking-Rewards binden Sie sich zunächst vier Jahre über das Staking an das Projekt. In diesen vier Jahren erhalten Sie Staking-Rewards, die weit über dem Durchschnittswert am Markt liegen. Derzeit können Anleger mit einer Jahresrendite fürs Staking von über 350 Prozent rechnen.

Dieser Wert verändert sich jedoch dynamisch und wird an die Zahl der gesperrten Token angepasst. Wer auf einen Meme-Coin und seine potenzielle Wertsteigerung setzen will und dabei von Staking-Rewards und Krypto-Rewards durch das neue P2E-Game profitieren will, sollte sich aber rechtzeitig informieren und in Sponge investieren. Sponge-Coin V2 hat definitiv das Potenzial auf 50x!

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel €MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 € Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Meme Kombat kombiniert Unterhaltung mit Staking

Auch Meme Kombat hat die Chance auf 50x Wachstum. Denn das Konzept des Meme-Tokens ist einzigartig im Sektor. Derzeit bietet kein andere Projekt so viel finanzielle Anreize und gleichzeitig diesen hohen Unterhaltungssektor wie Meme Kombat. Die neue Kryptowährung findet sich auch auf der Liste der besten Meme Coins 2024. Da gehört er auch aus unserer Sicht absolut hin, denn bei Meme-Coins geht es um weit mehr als nur Spaß und gute Laune.

Meme Kombat ist fast ausverkauft, daher sollten sich interessierte Anleger unbedingt beeilen. Der Vorverkauf wird bei 8 Millionen USD automatisch beendet und schon sind 6,5 Millionen USD zusammengekommen. Der Meme-Coin Meme Kombat profitiert natürlich auch von dem derzeitigen Hype um Bitcoin-ETFs, die möglicherweise schon heute auf den Markt kommen könnten bzw. von der SEC genehmigt werden.

Noch kaufen Sie den nativen Utility-Token $MK für nur 0,279 USD.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel €BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0124 € Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 € Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Mining-Coin für Teilnahme am Bitcoin-Mining

Wer am Bitcoin-Mining teilnehmen möchte, musste bisher auf ein Land zurückgreifen, in dem die Energiekosten sehr niedrig sind oder sich über Investoren und Anbieter an Mining-Farmen beteiligen. Eine weitere Möglichkeit war in der Vergangen die, sich die teure Hardware und Software anzuschaffen und versuchen trotz der hohen Strompreise hierzulande, Gewinne zu erwirtschaften.

Bitcoin Minetrix gibt Zugang zu Cloud-Mining-Anbietern und hat dafür ein intelligentes Konzept entwickelt. Zunächst startet der Prozess mit dem Kauf des nativen Utility-Tokens $BTCMTX und dem anschließenden Staking der gekauften Token im Smart Contract. Als Nächstes setzt das Staking dann den Prozessschritt in Gang, dass Anleger als Belohnung fürs Staken sogenannten Mining-Credits erhalten. Das sind nicht handelbare ERC-20 Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren.

Mit diesen Mining-Credits geht es dann zu den Cloud-Mining-Anbietern, wo Sie dann anteilig an den erzielten Block-Rewards beteiligt sind. Das Bitcoin-Mining ist ein lukratives Geschäft, das wissen auch viele große Investoren, die sich entweder selbst an großen Mining-Anbietern beteiligt oder eigene Unternehmen gegründet haben.

Merkmal Bitcoin Minetrix Traditionelles Cloud-Mining Einstiegskosten Gering Hoch Wo kaufen Im Pre-Sales verfügbar Beim Anbieter Mindestbeträge ab 10 € hohe Beiträge Feste Laufzeit ohne Laufzeit mit festen Laufzeiten Abheben Einfaches kompliziert Art Mining-Coin Geschäftsmodell Infrastruktur Dezentralisiert Zentralisiert Einzahlung in Bar Nicht notwendig Notwendig Rückerstattungen Möglich Nicht möglich Verpflichtungen keine Langfristige Komplizierte Verträge ohne Verträge Mit Verträgen Staking-Optionen verfügbar nicht verfügbar Mining-Credits erhältlich nicht erhältlich

Bevor das Bitcoin-Halving im Frühjahr dieses Jahres stattfindet, könnte sich das Investment in Bitcoin Minetrix besonders lohnen. Denn dann reduzieren sich die Mining-Rewards, auch als Block-Rewards, um 50 Prozent, wie schon bei den vorherigen Halvings. Derzeit kostet 1 $BTCMTX 0,127 USD. Dieser Wert könnte sich aus unserer Sicht aber in der Zukunft 50x entwickeln.

Fazit: In weniger als 12 Stunden erhöht sich der Preis des nativen Utility-Tokens von Bitcoin Minetrix erneut, bevor dann die letzte Runde des Presales live geht. Wie jeder andere neue Coin auch, müssen sich die hier vorgestellten Token natürlich zunächst im offiziellen Handel bewähren. Doch die Zahlen aus den aktuell laufenden Vorverkaufsphasen zeigen eindeutig das große Interesse der Anleger und die Bereitschaft, hohe Summen in neue Kryptowährungen zu investieren.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie auch selbst in Kryptowährungen und kann daher nahezu alle Aspekte der Kryptowelt abdecken.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/